Ant Media Server Community Edition er en strømmemotor med åpen kildekode, bygget for direktestrømming med ultralav forsinkelse. Den aksepterer inntak via RTMP, SRT og WebRTC, og leverer strømmer til seere via WebRTC (~0,5 s forsinkelse), HLS, CMAF LL-HLS, DASH og RTSP – alt fra én enkelt server. Et innebygd administratorpanel lar deg administrere strømmer, konfigurere applikasjoner og overvåke tilkoblinger uten eksterne verktøy.

Selvhosting på din egen VPS betyr ingen avgifter per strøm, ingen tredjeparts plattformrestriksjoner og fullt eierskap til publikumsdataene dine. Enten du bygger en telehelseplattform, et e-lærings klasserom, en live-auksjon eller en sportsending, gir Ant Media Server deg et produksjonsklart fundament du kontrollerer fullt ut.