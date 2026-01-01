Installer Ant Media Server CE med ett-klikks installasjon.
Medieserver med åpen kildekode som leverer WebRTC, RTMP, SRT og HLS-strømming på under ett sekund, med et integrert administrasjonspanel.
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Hva du kan bygge med Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition er en strømmemotor med åpen kildekode, bygget for direktestrømming med ultralav forsinkelse. Den aksepterer inntak via RTMP, SRT og WebRTC, og leverer strømmer til seere via WebRTC (~0,5 s forsinkelse), HLS, CMAF LL-HLS, DASH og RTSP – alt fra én enkelt server. Et innebygd administratorpanel lar deg administrere strømmer, konfigurere applikasjoner og overvåke tilkoblinger uten eksterne verktøy.
Selvhosting på din egen VPS betyr ingen avgifter per strøm, ingen tredjeparts plattformrestriksjoner og fullt eierskap til publikumsdataene dine. Enten du bygger en telehelseplattform, et e-lærings klasserom, en live-auksjon eller en sportsending, gir Ant Media Server deg et produksjonsklart fundament du kontrollerer fullt ut.
Viktige funksjoner i Ant Media Server CE
Ultralav latens WebRTC
Motta og spill av strømmer med ende-til-ende-forsinkelse på under 0,5 sekunder over WebRTC, som muliggjør interaktive videoopplevelser i sanntid.
Flerprotokollinntak
Godta direktestrømmer fra OBS, FFmpeg, IP-kameraer og enhver RTMP-, SRT- eller WebRTC-kompatibel kilde uten ytterligere konfigurasjon.
HLS og CMAF-levering
Lever strømmer over standard HLS og CMAF LL-HLS slik at seere på hvilken som helst enhet eller CDN kan se uten tilleggsprogrammer.
Innebygd admin-dashbord
Administrer strømmeapplikasjoner, inspiser aktive økter og konfigurer serverinnstillinger via den integrerte webkonsollen på port 5080.
Opptak og VOD
Automatisk ta opp direktestrømmer til MP4 eller HLS og server dem som on-demand-innhold fra samme server.
Hvorfor kjøre Ant Media Server CE på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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