Installer ChiefOnboarding med ett klikk.
Åpen kildekode-plattform for ansattintroduksjon som automatiserer HR-arbeidsflyter og Slack-integrasjoner for nyansatte.
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Hva du kan bygge med ChiefOnboarding
ChiefOnboarding er en gratis, åpen kildekode-plattform for onboarding av ansatte som hjelper HR-team og ledere med å automatisere hele reisen for nyansatte — fra sjekklister for pre-boarding til kontotilordning og oppgavetildelinger. Nyansatte kan fullføre sin onboarding via en nettportal eller direkte via en Slack-bot, noe som gjør prosessen naturlig uansett hvor de jobber.
Ved å selv-hoste ChiefOnboarding på din VPS holder du sensitive ansattdata fullt ut under din kontroll, uten per-sete-avgifter og uten leverandørlås. Den støtter flere språk og tidssoner, noe som gjør den praktisk for distribuerte og internasjonale team.
Viktige funksjoner i ChiefOnboarding
Automatiserte arbeidsflyter
Utløs oppgaver, påminnelser og kontoopprettelse automatisk basert på onboarding-milepæler og konfigurerbare tidslinjer.
Slack bot-integrasjon
Nye ansatte kan utføre oppgaver og få tilgang til ressurser direkte i Slack uten å bytte til en separat nettportal.
Sekvenser før ombordstigning
Start onboardingprosessen før første arbeidsdag med automatiserte pre-boarding sjekklister og velkomstkommunikasjon.
Flerspråklig støtte
Betjen distribuerte og internasjonale team med innebygd støtte for flere språk og tidssonebevisst planlegging.
Oppgave- og ressurssporing
Tildel oppgaver, del dokumenter og overvåk fullføring gjennom hele onboarding-reisen fra ett enkelt dashbord.
Hvorfor kjøre ChiefOnboarding på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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