ChiefOnboarding er en gratis, åpen kildekode-plattform for onboarding av ansatte som hjelper HR-team og ledere med å automatisere hele reisen for nyansatte — fra sjekklister for pre-boarding til kontotilordning og oppgavetildelinger. Nyansatte kan fullføre sin onboarding via en nettportal eller direkte via en Slack-bot, noe som gjør prosessen naturlig uansett hvor de jobber.

Ved å selv-hoste ChiefOnboarding på din VPS holder du sensitive ansattdata fullt ut under din kontroll, uten per-sete-avgifter og uten leverandørlås. Den støtter flere språk og tidssoner, noe som gjør den praktisk for distribuerte og internasjonale team.