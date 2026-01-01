Distribuer Dolibarr med ett klikk-installasjon.
Åpen kildekode ERP- og CRM-plattform for å administrere salg, fakturering, varelager og forretningsdrift.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Dolibarr
Dolibarr er en modulær, åpen kildekode ERP- og CRM-plattform som dekker hele spekteret av forretningsdrift — kundeadministrasjon, tilbud, fakturaer, varelager, prosjekter, personalressurser og regnskap — i ett enkelt integrert system. Dens modulbaserte arkitektur lar deg aktivere kun funksjonene bedriften din trenger, og holder grensesnittet ryddig etter hvert som behovene dine vokser.
Selv-hosting av Dolibarr på din VPS betyr at dine finansielle data, kunderegistre og forretningsdokumenter lagres på infrastruktur du fullt ut kontrollerer. Det er ingen lisensavgifter per bruker, ingen leverandørpålagte lagringsgrenser og ingen abonnement kreves for å låse opp avanserte moduler — noe som gjør det til et kostnadseffektivt langsiktig valg for voksende bedrifter som ønsker fullt eierskap over sine driftsdata.
Viktige funksjoner i Dolibarr
Integrert CRM
Spor potensielle kunder, administrer kontakter og overvåk salgsprosessen fra første kontakt til signert faktura på ett sted.
Fakturering og tilbud
Generer profesjonelle tilbud, konverter dem til bestillinger og utsted fakturaer med automatisert betalingssporing og påminnelser.
Lagerstyring
Overvåk lagernivåer, administrer innkjøpsordrer og spor produktbevegelser på tvers av varehus eller lokasjoner.
Prosjekt- og tidsregistrering
Tildel oppgaver, loggfør tid mot prosjekter og mål lønnsomhet med innebygd ressurs- og budsjettstyring.
Modulær arkitektur
Aktiver kun modulene bedriften din trenger i dag, og slå på flere funksjoner etter hvert som driften din utvides.
Hvorfor kjøre Dolibarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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