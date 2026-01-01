Dolibarr er en modulær, åpen kildekode ERP- og CRM-plattform som dekker hele spekteret av forretningsdrift — kundeadministrasjon, tilbud, fakturaer, varelager, prosjekter, personalressurser og regnskap — i ett enkelt integrert system. Dens modulbaserte arkitektur lar deg aktivere kun funksjonene bedriften din trenger, og holder grensesnittet ryddig etter hvert som behovene dine vokser.

Selv-hosting av Dolibarr på din VPS betyr at dine finansielle data, kunderegistre og forretningsdokumenter lagres på infrastruktur du fullt ut kontrollerer. Det er ingen lisensavgifter per bruker, ingen leverandørpålagte lagringsgrenser og ingen abonnement kreves for å låse opp avanserte moduler — noe som gjør det til et kostnadseffektivt langsiktig valg for voksende bedrifter som ønsker fullt eierskap over sine driftsdata.