Headroom er en åpen kildekode-mellomvare for kontekstkomprimering, beregnet for AI-agenter og LLM-drevne applikasjoner. Utplassert som en transparent proxy, sitter den mellom agenten din og ethvert OpenAI-kompatibelt API-endepunkt, og komprimerer automatisk verktøyutdata, logger, RAG-biter, filer og samtalelogg – noe som reduserer token-bruken med 60–95 % uten tap av svarpresisjon.

Headroom integreres naturlig med Claude Code, Cursor og andre MCP-kompatible verktøy via sitt innebygde MCP-servergrensesnitt. Selvhosting på din VPS eliminerer tredjeparts dataeksponering og gir deg full kontroll over hvilken AI-backend agentene dine kobler seg til.