Installer Headroom med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode kontekstkomprimeringsproxy som reduserer LLM-tokenbruk med 60–95 % for AI-agenter og kodeverktøy.
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Hva du kan bygge med Headroom
Headroom er en åpen kildekode-mellomvare for kontekstkomprimering, beregnet for AI-agenter og LLM-drevne applikasjoner. Utplassert som en transparent proxy, sitter den mellom agenten din og ethvert OpenAI-kompatibelt API-endepunkt, og komprimerer automatisk verktøyutdata, logger, RAG-biter, filer og samtalelogg – noe som reduserer token-bruken med 60–95 % uten tap av svarpresisjon.
Headroom integreres naturlig med Claude Code, Cursor og andre MCP-kompatible verktøy via sitt innebygde MCP-servergrensesnitt. Selvhosting på din VPS eliminerer tredjeparts dataeksponering og gir deg full kontroll over hvilken AI-backend agentene dine kobler seg til.
Viktige funksjoner i Headroom
Massive Token-besparelser
Komprimerer verktøyutdata, logger og samtalelogg før de sendes til LLM-en, noe som reduserer tokenforbruket med 60–95 % uten å ofre nøyaktighet.
Nullkode-proxy
Fungerer som en drop-in proxy mellom agenten din og en hvilken som helst OpenAI-kompatibel API — ingen SDK-endringer er nødvendig for å begynne å spare tokens umiddelbart.
Deduplisering av kontekst
Fjerner automatisk duplikater av delt kontekst på tvers av Claude, Codex, Gemini og andre agenter som kjører i samme økt.
MCP-serverstøtte
Eksponerer komprimeringsverktøy som MCP-endepunkter, og integreres sømløst med Claude Code, Cursor og enhver MCP-kompatibel kodeagent.
Tilpasset backend-ruting
Diriger forespørsler til enhver OpenAI-kompatibel backend ved å konfigurere en enkelt miljøvariabel — ingen endringer i agentkoden er nødvendig.
Hvorfor kjøre Headroom på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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