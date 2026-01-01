Wizarr er et selvhostet invitasjons- og brukeradministrasjonssystem for Plex-, Jellyfin- og Emby-medieservere. Det genererer sikre, delbare invitasjonslenker med konfigurerbare utløpsdatoer, begrensninger for bibliotektilgang og grenser for kontovarighet, og veileder deretter nye brukere gjennom en guidet onboarding-flyt for å komme raskt i gang.

Å selvhoste Wizarr sammen med medieserveren din gir deg detaljert kontroll over hvem som har tilgang og hvor lenge, uten å måtte manuelt administrere brukerkontoer i hver medieservers adminpanel. Invitasjonssporing, sesjonsadministrasjon og verktøy for massehåndtering av medlemmer gjør administrering av et delt mediebibliotek praktisk i enhver skala.