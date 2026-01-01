Installer Wizarr med ett klikk.
System for invitasjon og brukeradministrasjon for Plex, Jellyfin og Emby med veiledet introduksjon og tilgangskontroller.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wizarr
Wizarr er et selvhostet invitasjons- og brukeradministrasjonssystem for Plex-, Jellyfin- og Emby-medieservere. Det genererer sikre, delbare invitasjonslenker med konfigurerbare utløpsdatoer, begrensninger for bibliotektilgang og grenser for kontovarighet, og veileder deretter nye brukere gjennom en guidet onboarding-flyt for å komme raskt i gang.
Å selvhoste Wizarr sammen med medieserveren din gir deg detaljert kontroll over hvem som har tilgang og hvor lenge, uten å måtte manuelt administrere brukerkontoer i hver medieservers adminpanel. Invitasjonssporing, sesjonsadministrasjon og verktøy for massehåndtering av medlemmer gjør administrering av et delt mediebibliotek praktisk i enhver skala.
Viktige funksjoner i Wizarr
Invitasjonslenker
Generer unike invitasjons-URL-er med utløpsdatoer og bruksbegrensninger for å dele kontrollert tilgang til medieserveren din.
Bibliotekrestriksjoner
Begrens inviterte brukere til spesifikke biblioteker slik at gjester kun får tilgang til innhold du eksplisitt har delt med dem.
Veiledet brukerintroduksjon
Nye inviterte følger en trinnvis oppsettveiledning som veileder dem gjennom å opprette en konto og koble til medieappen deres.
Flerserverstøtte
Administrer brukere på tvers av Plex-, Jellyfin- og Emby-servere fra ett enkelt Wizarr-dashbord.
Invitasjonssporing
Overvåk hvilke invitasjoner som er brukt, når og av hvem for å holde medlemslisten din nøyaktig og oppdatert.
Hvorfor kjøre Wizarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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