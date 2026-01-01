Yucca er en selvhostet nettverksvideoopptaker (NVR) designet for å administrere IP-kameraer i alle skalaer, fra noen få hjemmesikkerhetskameraer til tusenvis av bedriftsstrømmer. Den støtter RTSP, ONVIF og vanlige IP-kameraprotokoller, og tilbyr livevisning, opptak og avspilling via et webgrensesnitt og en Android-app.

Ved å selvhoste Yucca på en VPS holdes alle kameraopptak innenfor din infrastruktur uten kostnader for skylagring eller tredjeparts tilgang. Bevegelsesdeteksjon med e-postvarsler, Prometheus-målinger for overvåking og skalerbar arkitektur gjør det til en praktisk overvåkingsløsning for hjemmesikkerhet, butikkovervåking og småbedriftsmiljøer.