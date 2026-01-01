Installer Yucca med ett klikk installasjon.
Selvhostet NVR for IP-kameraer med bevegelsesdeteksjon, RTSP/ONVIF-støtte og et webgrensesnitt for direkte og innspilte opptak.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Yucca
Yucca er en selvhostet nettverksvideoopptaker (NVR) designet for å administrere IP-kameraer i alle skalaer, fra noen få hjemmesikkerhetskameraer til tusenvis av bedriftsstrømmer. Den støtter RTSP, ONVIF og vanlige IP-kameraprotokoller, og tilbyr livevisning, opptak og avspilling via et webgrensesnitt og en Android-app.
Ved å selvhoste Yucca på en VPS holdes alle kameraopptak innenfor din infrastruktur uten kostnader for skylagring eller tredjeparts tilgang. Bevegelsesdeteksjon med e-postvarsler, Prometheus-målinger for overvåking og skalerbar arkitektur gjør det til en praktisk overvåkingsløsning for hjemmesikkerhet, butikkovervåking og småbedriftsmiljøer.
Viktige funksjoner i Yucca
RTSP og ONVIF support
Koble til et hvilket som helst IP-kamera som støtter RTSP- eller ONVIF-protokoller, noe som dekker det store flertallet av forbruker- og profesjonelle kameraer.
Bevegelsesdeteksjon
Utløs automatisk opptak og e-postvarsler når bevegelse oppdages i kameraområder, noe som reduserer lagringsplass og støy.
Direkte og innspilt avspilling
Se direkte kamerastrømmer og se gjennom innspilte opptak via webgrensesnittet eller den tilhørende Android-applikasjonen.
Skalerbar arkitektur
Yucca skalerer fra en håndfull hjemmekameraer til tusenvis av samtidige strømmer uten arkitektoniske endringer.
Prometheus-metrikker
Eksporter opptaks- og strømmehelsemålinger til Prometheus for integrasjon med eksisterende overvåkingsdashbord.
Hvorfor kjøre Yucca på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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