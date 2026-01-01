Installer OHDSI Atlas med ett klikk.
Åpen kildekode-nettplattform for observasjonsbasert helseforskning på den felles datamodellen OMOP.
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Hva du kan bygge med OHDSI Atlas
OHDSI Atlas er den åpne fellesskapsstandarden for å utføre observasjonsforskning på helsedata på pasientnivå konvertert til OMOP Common Data Model. Forskere bruker den til å bygge pasientkohorter, utforske standardiserte medisinske vokabularer, designe studier for å estimere effekter på populasjonsnivå og karakterisere sykdommens naturlige forløp uten å skrive SQL.
Selv-hosting av Atlas på din egen VPS gir full kontroll over studiedesign, kohortdefinisjoner og resultatsett, samtidig som den leveres forhåndslastet med Eunomia syntetiske OMOP CDM slik at du umiddelbart kan utforske arbeidsflyten. Den medfølgende WebAPI-backend og PostgreSQL-databasen gjør at alle Atlas-funksjoner fungerer ut av boksen, uten at det kreves separat datavarehusoppsett.
Viktige funksjoner i OHDSI Atlas
OMOP CDM-analytikk
Kjør kohortdefinisjoner, karakteriseringer og populasjonsbaserte studier mot enhver database konvertert til OMOP Common Data Model V5.
Ordforrådsutforsker
Søk i SNOMED, RxNorm, LOINC og andre standard medisinske vokabularer for å bygge konseptsett som oversettes sømløst på tvers av datakilder.
Kohortbygger
Definer pasientpopulasjoner med en visuell bygger ved å bruke inkluderingskriterier, medikamenteksponeringer og forekomster av tilstander uten å skrive SQL.
Eunomia demo data
Leveres forhåndslastet med OHDSI Eunomia syntetisk datasett slik at kohortgenerering, karakterisering og Achilles-rapporter fungerer umiddelbart.
WebAPI backend
Medfølgende Spring Boot WebAPI-tjeneste eksponerer det fullstendige OHDSI REST API-et for programmatisk tilgang fra R, Python og andre analyseklieter.
Åpen fellesskapsstandard
Blir med i et verdensomspennende nettverk av forskere som bruker de samme metodene på mer enn en milliard pasientjournaler på tvers av akademiske og industrielle partnere.
Hvorfor kjøre OHDSI Atlas på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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