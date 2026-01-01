OHDSI Atlas er den åpne fellesskapsstandarden for å utføre observasjonsforskning på helsedata på pasientnivå konvertert til OMOP Common Data Model. Forskere bruker den til å bygge pasientkohorter, utforske standardiserte medisinske vokabularer, designe studier for å estimere effekter på populasjonsnivå og karakterisere sykdommens naturlige forløp uten å skrive SQL.

Selv-hosting av Atlas på din egen VPS gir full kontroll over studiedesign, kohortdefinisjoner og resultatsett, samtidig som den leveres forhåndslastet med Eunomia syntetiske OMOP CDM slik at du umiddelbart kan utforske arbeidsflyten. Den medfølgende WebAPI-backend og PostgreSQL-databasen gjør at alle Atlas-funksjoner fungerer ut av boksen, uten at det kreves separat datavarehusoppsett.