Owncast er en gratis, åpen kildekode selvhostet live streaming- og chatserver som gir deg full kontroll over sendingene dine. Den erstatter kommersielle plattformer som Twitch eller YouTube Live med din egen dedikerte strøm, hvor du setter reglene, eier publikumsforholdet og beholder alt innhold og seerdata på din egen server.

Kompatibel med standard RTMP kringkastingsprogramvare som OBS, Streamlabs og XSplit, fungerer Owncast med verktøyene streamere allerede kjenner. Den integreres også med Fediverse via ActivityPub, slik at brukere på Mastodon og andre desentraliserte plattformer kan følge og motta varsler når du går live – uten å kreve at de oppretter en konto på nettstedet ditt.