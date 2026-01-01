Installer Owncast med ett klikk.
Selvhostet livestrømming og chatserver — kringkast direktevideo på dine egne premisser uten å være avhengig av Twitch eller YouTube.
Velg en VPS-plan for Owncast
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Owncast
Owncast er en gratis, åpen kildekode selvhostet live streaming- og chatserver som gir deg full kontroll over sendingene dine. Den erstatter kommersielle plattformer som Twitch eller YouTube Live med din egen dedikerte strøm, hvor du setter reglene, eier publikumsforholdet og beholder alt innhold og seerdata på din egen server.
Kompatibel med standard RTMP kringkastingsprogramvare som OBS, Streamlabs og XSplit, fungerer Owncast med verktøyene streamere allerede kjenner. Den integreres også med Fediverse via ActivityPub, slik at brukere på Mastodon og andre desentraliserte plattformer kan følge og motta varsler når du går live – uten å kreve at de oppretter en konto på nettstedet ditt.
Viktige funksjoner i Owncast
RTMP-kringkasting
Koble direkte fra OBS, Streamlabs, eller en hvilken som helst RTMP-kompatibel koder — ingen proprietære tilleggsprogrammer eller programvareendringer er nødvendig.
Innebygd live chat
Integrert sanntidschat lar seerne samhandle under strømmen din uten å trenge tredjeparts-widgets eller eksterne chattetjenester.
Fediverse-integrasjon
ActivityPub-støtte lar Mastodon- og andre Fediverse-brukere følge strømmen din og motta varsler om at du går live, noe som utvider rekkevidden din på desentraliserte nettverk.
Egendefinert merkevare
Angi ditt eget navn, logo, beskrivelse og sosiale lenker slik at strømmesiden din gjenspeiler din identitet, ikke en generisk plattformmal.
Strømmeopptak
Du kan eventuelt lagre sendinger lokalt for avspilling på forespørsel, noe som gir seerne tilgang til innholdet ditt selv etter at direktesendingen er avsluttet.
Hvorfor kjøre Owncast på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.