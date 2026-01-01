Installer jsreport med ett klikks installasjon.
Selvhostet JavaScript rapporteringsplattform for å generere PDF-, Excel- og DOCX-dokumenter fra HTML-maler via REST API.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med jsreport
jsreport er en åpen kildekode rapporteringsserver som genererer forretningsdokumenter av produksjonskvalitet fra HTML-maler. Utviklingsteam bruker den som en delt tjeneste som enhver applikasjon i organisasjonen kan kalle via REST API — ved å sende JSON-data og motta en formatert PDF, Excel-regneark, DOCX eller HTML-respons uten noen gjengivelseslogikk i den kallende applikasjonen. Maler er skrevet i standard HTML og CSS ved hjelp av Handlebars eller andre støttede motorer, slik at enhver webutvikler kan opprette og vedlikeholde dem uten å lære et proprietært DSL.
Selv-hosting av jsreport holder genererte dokumenter — fakturaer, kontrakter, finansielle rapporter — på infrastruktur du kontrollerer, uten å sende sensitive forretningsdata til en tredjeparts gjengivelsestjeneste. Ingen gebyrer per dokument og ingen bruksgrenser.
Viktige funksjoner i jsreport
Flere utdataformater
Generer PDF, Excel (XLSX), DOCX, HTML, CSV eller XML fra samme mal, ved å bytte format via en API-parameter uten å måtte vedlikeholde separate design.
REST API-gjengivelse
Hver mal er et POST-endepunkt — applikasjoner sender JSON-data og mottar det gjengitte dokumentet tilbake, og frikobler rapportlogikk fra applikasjonskode.
Nettleserbasert designer
Design, forhåndsvis og test rapportmaler direkte i nettleseren ved hjelp av den innebygde nettredigereren uten å bytte mellom verktøy.
Rapportplanlegging
Planlegg rapporter til å kjøre automatisk med faste intervaller og lever dem via e-post eller lagre utdataene, og eliminerer manuelle, gjentakende eksporter.
Malversjonering
Spor hver endring i en mal med innebygd versjonshistorikk og rull tilbake til en hvilken som helst tidligere versjon uten å vedlikeholde et separat VCS.
Hvorfor kjøre jsreport på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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