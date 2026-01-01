jsreport er en åpen kildekode rapporteringsserver som genererer forretningsdokumenter av produksjonskvalitet fra HTML-maler. Utviklingsteam bruker den som en delt tjeneste som enhver applikasjon i organisasjonen kan kalle via REST API — ved å sende JSON-data og motta en formatert PDF, Excel-regneark, DOCX eller HTML-respons uten noen gjengivelseslogikk i den kallende applikasjonen. Maler er skrevet i standard HTML og CSS ved hjelp av Handlebars eller andre støttede motorer, slik at enhver webutvikler kan opprette og vedlikeholde dem uten å lære et proprietært DSL.

Selv-hosting av jsreport holder genererte dokumenter — fakturaer, kontrakter, finansielle rapporter — på infrastruktur du kontrollerer, uten å sende sensitive forretningsdata til en tredjeparts gjengivelsestjeneste. Ingen gebyrer per dokument og ingen bruksgrenser.