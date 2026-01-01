Maintenant er et åpen kildekode-verktøy for enhetlig overvåking som erstatter flere selvhostede verktøy samtidig. Slipp en enkelt container, og den oppdager automatisk hver arbeidsmengde på verten din, sporer containerstatus, ressursbruk, HTTP- og TCP-endepunkter, TLS-sertifikater, bildeoppdateringer og nettverkssikkerhetsrisikoer fra ett Go-drevet dashbord.

Designet for selvhostere og små team, leveres Maintenant som en enkelt binærfil støttet av SQLite, uten behov for ekstern database eller loggforsender. Den leveres bevisst uten innebygd autentisering og er ment å sitte bak din eksisterende omvendte proxy, slik at du beholder ett identitetslag på tvers av stakken din, samtidig som du eier hver metrikk, logglinje og varsel uten pris per vert eller per metrikk.