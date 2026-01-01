Installer nå med ett klikk.
Konfigurasjonsfri Docker- og Kubernetes-overvåking med containerhelse, endepunktssjekker, sertifikater og en offentlig statusside.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Maintenant
Maintenant er et åpen kildekode-verktøy for enhetlig overvåking som erstatter flere selvhostede verktøy samtidig. Slipp en enkelt container, og den oppdager automatisk hver arbeidsmengde på verten din, sporer containerstatus, ressursbruk, HTTP- og TCP-endepunkter, TLS-sertifikater, bildeoppdateringer og nettverkssikkerhetsrisikoer fra ett Go-drevet dashbord.
Designet for selvhostere og små team, leveres Maintenant som en enkelt binærfil støttet av SQLite, uten behov for ekstern database eller loggforsender. Den leveres bevisst uten innebygd autentisering og er ment å sitte bak din eksisterende omvendte proxy, slik at du beholder ett identitetslag på tvers av stakken din, samtidig som du eier hver metrikk, logglinje og varsel uten pris per vert eller per metrikk.
Viktige funksjoner i Maintenant
Container-autooppdagelse
Oppdager hver Docker-container og Kubernetes-arbeidsbelastning i det øyeblikket den starter, med tilstandsendringer, omstartsløkker og loggstrømming inkludert.
Endepunkt og kontroller av pulsslag
Definerer HTTP-, TCP- og cron-pulsovervåkere via Docker-etiketter med konfigurerbare terskler for feil og gjenoppretting.
Sporing av TLS-sertifikat
Importerer sertifikater automatisk fra overvåkede HTTPS-endepunkter og varsler 30, 14, 7, 3 og 1 dag før utløp.
Ressursmålinger
Viser sanntids CPU, minne, nettverk og disk I/O per container med debounced terskelvarsler for å holde støyen lav.
Oppdater etterretning
Skanner OCI-registre for å sammenligne avtrykk av bilder slik at du vet nøyaktig hvilke arbeidsbelastninger som har nyere versjoner som venter.
Offentlig statusside
Sammenstiller alvorlighetsgraden av overvåkingen til en sanntids statusside drevet av server-sendte hendelser for kunder og teammedlemmer.
Hvorfor kjøre Maintenant på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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