Microweber er et åpen kildekode CMS og nettstedbygger som lar deg sette sammen sider, blogger og nettbutikker ved å dra blokker direkte inn på den levende siden — ingen separat admin-forhåndsvisning, ingen mal-koding. Bygget på Laravel og lisensiert under MIT, leveres den med en komplett e-handelsmotor, flerspråklig innhold og et modulsystem som dekker butikker, gallerier, kontaktskjemaer og blogginnlegg rett ut av esken.

Selv-hosting av Microweber på din egen VPS holder nettstedfilene dine, kundeordrer og opplastede medier fullstendig under din kontroll, uten gebyrer per nettsted, ingen transaksjonskutt og ingen plattformrestriksjoner på temaer eller moduler du kan installere.