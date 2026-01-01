Installer Microweber med ett klikk.
Dra-og-slipp nettsidebygger og CMS med åpen kildekode og innebygd e-handel, drevet av Laravel.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Microweber
Microweber er et åpen kildekode CMS og nettstedbygger som lar deg sette sammen sider, blogger og nettbutikker ved å dra blokker direkte inn på den levende siden — ingen separat admin-forhåndsvisning, ingen mal-koding. Bygget på Laravel og lisensiert under MIT, leveres den med en komplett e-handelsmotor, flerspråklig innhold og et modulsystem som dekker butikker, gallerier, kontaktskjemaer og blogginnlegg rett ut av esken.
Selv-hosting av Microweber på din egen VPS holder nettstedfilene dine, kundeordrer og opplastede medier fullstendig under din kontroll, uten gebyrer per nettsted, ingen transaksjonskutt og ingen plattformrestriksjoner på temaer eller moduler du kan installere.
Viktige funksjoner i Microweber
Direkte dra-og-slipp-editor
Rediger sider direkte på front-end ved å dra blokker, tekst og bilder på plass – layoutet du bygger er nøyaktig det besøkende ser.
Innebygd e-handel
Start en nettbutikk med produktkataloger, handlekurv, kasse og ordrehåndtering inkludert i kjernen — ingen separat plugin eller abonnement kreves.
Laravel-fundament
Bygget på Laravel PHP-rammeverket, som gir utviklere en kjent MVC-struktur, Composer-pakker og Eloquent ORM for trygt å utvide plattformen.
Flerspråklig innhold
Publiser den samme nettsiden på flere språk med innebygde oversettelsesverktøy, slik at du kan nå internasjonale målgrupper uten tredjeparts plugins.
Moduløkosystem
Legg til gallerier, kontaktskjemaer, glidebrytere, butikker og blogginnlegg som gjenbrukbare moduler som kan dras og slippes på hvilken som helst side og rekonfigureres visuelt.
Hvitmerket temaer
Tilpass maler, merkevarebygging og layouter fritt under MIT-lisensen — ideelt for byråer som bygger nettsteder for kunder uten leverandørlås.
Hvorfor kjøre Microweber på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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