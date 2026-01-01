Picsur er en lett, selvhostet plattform for bildehosting utviklet for enkeltpersoner og team som ønsker full kontroll over sin infrastruktur for bildedeling. Last opp bilder, få umiddelbare delbare lenker og konfigurer utløpstider — alt uten å være avhengig av tredjepartstjenester som komprimerer innhold, viser annonser eller sletter filer uten varsel.

Med støtte fra PostgreSQL for pålitelig lagring av metadata, støtter Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP og AVIF med automatisk formatkonvertering og optimalisering. Dets REST API gjør det enkelt å integrere programmatiske bildeopplastinger i eksisterende verktøy og arbeidsflyter på din VPS.