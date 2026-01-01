Installer Picsur med ett-klikks installasjon.
Selvhostet plattform for bildehosting med umiddelbare delbare lenker, formatkonvertering og utløpskontroll — ingen annonser, ingen sporing.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Picsur
Picsur er en lett, selvhostet plattform for bildehosting utviklet for enkeltpersoner og team som ønsker full kontroll over sin infrastruktur for bildedeling. Last opp bilder, få umiddelbare delbare lenker og konfigurer utløpstider — alt uten å være avhengig av tredjepartstjenester som komprimerer innhold, viser annonser eller sletter filer uten varsel.
Med støtte fra PostgreSQL for pålitelig lagring av metadata, støtter Picsur PNG, JPEG, GIF, WebP og AVIF med automatisk formatkonvertering og optimalisering. Dets REST API gjør det enkelt å integrere programmatiske bildeopplastinger i eksisterende verktøy og arbeidsflyter på din VPS.
Viktige funksjoner i Picsur
Øyeblikkelige delbare lenker
Last opp et bilde og motta umiddelbart en ren, direkte lenke klar til å lime inn i chatter, dokumentasjon eller e-poster.
Formatkonvertering
Konverterer og optimaliserer bilder automatisk mellom PNG-, JPEG-, GIF-, WebP- og AVIF-formater for effektiv nettlevering.
Utløpskontroller
Angi konfigurerbare utløpstider på delte bilder slik at lenker automatisk slutter å fungere etter en valgt periode for sikker midlertidig deling.
Flerbrukeradministrasjon
Administratorkontroller og brukerkontoer lar deg administrere tilgang, lagringskvoter og tillatelser på tvers av et team eller en organisasjon.
REST API
API for programmatisk opplasting og administrasjon integrerer Picsur med CI/CD-pipelines, skjermbildeverktøy og andre automatiseringsarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre Picsur på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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