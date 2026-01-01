Installer Glances med ett klikk.
Systemovervåkingsverktøy på tvers av plattformer som gir sanntidsmålinger for CPU, minne, disk, nettverk og containere via et webgrensesnitt.
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Hva du kan bygge med Glances
Glances er et omfattende serverovervåkingsverktøy som kombinerer synligheten til top, htop, iotop og df i ett enkelt, enhetlig webgrensesnitt. Det gir sanntidsmålinger for CPU, minne, swap, disk I/O, nettverk, prosesser og kjørende Docker-beholdere — sammen med konfigurerbar varsling når terskler overskrides.
Selv-hosting av Glances på din VPS gir deg full oversikt over serverinfrastrukturen din uten å sende ytelsesdata til eksterne overvåkingstjenester. Denne malen distribuerer Glances med skrivebeskyttet Docker socket-tilgang og host PID-navneområde slik at målinger på beholder- og systemnivå er fullt synlige fra det sikre HTTPS-grensesnittet.
Viktige funksjoner i Glances
Sanntids systemmålinger
Overvåk CPU, minne, swap, gjennomsnittlig belastning, disk-I/O og nettverksbåndbredde, alt fra ett enkelt web-dashbord.
Overvåking av Docker-containere
CPU-, minne- og nettverksbruk for hver container er synlig sammen med systemmetrikker på verts-nivå i én og samme visning.
Konfigurerbar varsling
Angi terskler for CPU, minne og diskbruk for å utløse automatiske varsler før ressursutarming forårsaker problemer.
Måledataeksport
Eksporter ytelsesdata til InfluxDB, Prometheus og andre tidsseriedatabaser for langsiktig trendanalyse.
RESTful API
En innebygd REST API muliggjør egendefinerte integrasjoner, skriptede spørringer og integrering av målinger i andre dashbord.
Hvorfor kjøre Glances på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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