Glances er et omfattende serverovervåkingsverktøy som kombinerer synligheten til top, htop, iotop og df i ett enkelt, enhetlig webgrensesnitt. Det gir sanntidsmålinger for CPU, minne, swap, disk I/O, nettverk, prosesser og kjørende Docker-beholdere — sammen med konfigurerbar varsling når terskler overskrides.

Selv-hosting av Glances på din VPS gir deg full oversikt over serverinfrastrukturen din uten å sende ytelsesdata til eksterne overvåkingstjenester. Denne malen distribuerer Glances med skrivebeskyttet Docker socket-tilgang og host PID-navneområde slik at målinger på beholder- og systemnivå er fullt synlige fra det sikre HTTPS-grensesnittet.