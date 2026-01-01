Installer RStudio Server med ett-klikks installasjon.
Nettleserbasert R IDE for statistisk databehandling, dataanalyse og visualisering uten lokal installasjon.
Velg en VPS-plan for RStudio Server
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med RStudio Server
RStudio Server er den nettbaserte versjonen av RStudio IDE, det mest brukte utviklingsmiljøet for programmeringsspråket R. Det kjører utelukkende i en nettleser, og gir dataforskere, statistikere og forskere det samme funksjonsrike R-miljøet de ville hatt på en lokal datamaskin – skriptredigerer, konsoll, plottviser, pakkebehandler og miljøinspektør – uten å kreve at R eller RStudio er installert på hver brukers maskin.
Selvhosting av RStudio Server på en VPS gir teamet ditt et vedvarende R-miljø støttet av dedikert CPU og minne. Analyser, pakkeinstallasjoner og store datasett forblir på serveren i stedet for å forbruke lokale maskinressurser, noe som gjør det praktisk å kjøre beregningsintensive R-arbeidsbelastninger fra hvilken som helst enhet.
Viktige funksjoner i RStudio Server
Full R IDE i nettleser
Det komplette RStudio-grensesnittet — skriptredigerer, konsoll, miljøleser og plotviser — kjører i nettleseren din uten at lokal R-installasjon er nødvendig.
R Markdown-notatbøker
Opprett og gjengi R Markdown-dokumenter som kombinerer kode, utdata og prosa til reproduserbare HTML-, PDF- eller Word-rapporter med ett enkelt klikk.
Utvikling av Shiny-apper
Bygg og forhåndsvis interaktive Shiny webapplikasjoner direkte fra redigeringsprogrammet med et forhåndsvisningspanel i sanntid for rask iterering.
Pakkeadministrasjon
Installer og administrer R-pakker fra CRAN, Bioconductor og GitHub direkte fra IDE-en med automatisk avhengighetsløsning.
Innebygd Git-integrasjon
Versjonskontrollskript, analyser og prosjekter med innebygd Git- og SVN-støtte uten å forlate IDE-en.
Hvorfor kjøre RStudio Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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