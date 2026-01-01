RStudio Server er den nettbaserte versjonen av RStudio IDE, det mest brukte utviklingsmiljøet for programmeringsspråket R. Det kjører utelukkende i en nettleser, og gir dataforskere, statistikere og forskere det samme funksjonsrike R-miljøet de ville hatt på en lokal datamaskin – skriptredigerer, konsoll, plottviser, pakkebehandler og miljøinspektør – uten å kreve at R eller RStudio er installert på hver brukers maskin.

Selvhosting av RStudio Server på en VPS gir teamet ditt et vedvarende R-miljø støttet av dedikert CPU og minne. Analyser, pakkeinstallasjoner og store datasett forblir på serveren i stedet for å forbruke lokale maskinressurser, noe som gjør det praktisk å kjøre beregningsintensive R-arbeidsbelastninger fra hvilken som helst enhet.