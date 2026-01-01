MetaMCP er en åpen kildekode MCP (Model Context Protocol) proxy som aggregerer flere MCP-servere til et enkelt, enhetlig endepunkt. Den lar deg gruppere servere i navneområder, bruke mellomvare for hastighetsbegrensning og observerbarhet, og eksponere endepunkter med autentisering – alt uten å endre dine eksisterende MCP-klienter.

Selv-hosting av MetaMCP på din egen VPS gir deg full kontroll over din AI-verktøyinfrastruktur. Koble enhver MCP-klient (Cursor, Claude Desktop, eller tilpassede agenter) til én administrert gateway, hold hemmeligheter på serversiden, og skaler verktøyøkosystemet ditt uten å rekonfigurere hver klient når servere endres.