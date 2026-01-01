Installer MetaMCP med ett klikk.
Enhetlig MCP-aggregator og gateway som lar deg administrere, komponere og eksponere alle dine MCP-servere via et enkelt endepunkt.
Velg en VPS-plan for MetaMCP
Hver plan har alt du trenger og mer
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.
Hva du kan bygge med MetaMCP
MetaMCP er en åpen kildekode MCP (Model Context Protocol) proxy som aggregerer flere MCP-servere til et enkelt, enhetlig endepunkt. Den lar deg gruppere servere i navneområder, bruke mellomvare for hastighetsbegrensning og observerbarhet, og eksponere endepunkter med autentisering – alt uten å endre dine eksisterende MCP-klienter.
Selv-hosting av MetaMCP på din egen VPS gir deg full kontroll over din AI-verktøyinfrastruktur. Koble enhver MCP-klient (Cursor, Claude Desktop, eller tilpassede agenter) til én administrert gateway, hold hemmeligheter på serversiden, og skaler verktøyøkosystemet ditt uten å rekonfigurere hver klient når servere endres.
Viktige funksjoner i MetaMCP
MCP Serveraggregering
Kombiner et hvilket som helst antall STDIO- eller HTTP MCP-servere til et enkelt, samlet endepunkt som klientene dine kan koble seg til.
Namespace-arbeidsområder
Grupper MCP-servere i isolerte navneområder og bytt hele verktøysett for et endepunkt med ett klikk.
API-nøkkelautentisering
Sikre endepunkter med Bearer-token-autentisering slik at kun autoriserte klienter og agenter kan få tilgang til verktøyene dine.
Innebygd MCP-inspektør
Inspiser og feilsøk dine MetaMCP-endepunkter internt med lagrede serverkonfigurasjoner for å verifisere at alt fungerer som det skal.
Mellomvarestøtte
Bruk pluggbar mellomvare for hastighetsbegrensning, observerbarhet og sikkerhet på tvers av all aggregert MCP-trafikk.
SSO og OAuth
Støtte for OpenID Connect-leverandører muliggjør enkeltpålogging for bedrifter sammen med lokal Better Auth-sesjonshåndtering.
Hvorfor kjøre MetaMCP på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Anbefalt serverplassering:
Sjekker...
Lanser lokalt. Voks globalt.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.
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