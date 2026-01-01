Judge0 CE er et nettbasert dommersystem med åpen kildekode som eksponerer et enkelt HTTP JSON API for kompilering og utførelse av kildekode på tvers av mer enn 60 programmeringsspråk, inkludert C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust og Ruby. Hver innsending blir kompilert og kjørt inne i en fullstendig isolert, ressursbegrenset sandkasse ved hjelp av Linux-kjernenavnrom og cgroups, som forhindrer løpske prosesser, minneutarming eller filsystem-rømming.

Selv-hosting av Judge0 lar deg bygge plattformer for kodevurdering, dommersystemer for konkurranseprogrammering, eller pedagogiske verktøy uten å være avhengig av tredjeparts utførelsestjenester. Du eier API-et, kontrollerer hastighetsbegrensninger, og beholder alle innsendingsdata på din egen VPS. CE-utgaven er gratis og MIT-lisensiert, uten gebyrer per utførelse uavhengig av volum.