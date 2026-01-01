Opptil 69 % rabatt for Judge0 CE

Installer Judge0 CE med ett-klikks installasjon.

API for kjøring av åpen kildekode som kompilerer og kjører innsendinger på over 60 programmeringsspråk i en isolert sandkasse.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
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30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Judge0 CE med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Judge0 CE

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Judge0 CE

Judge0 CE er et nettbasert dommersystem med åpen kildekode som eksponerer et enkelt HTTP JSON API for kompilering og utførelse av kildekode på tvers av mer enn 60 programmeringsspråk, inkludert C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust og Ruby. Hver innsending blir kompilert og kjørt inne i en fullstendig isolert, ressursbegrenset sandkasse ved hjelp av Linux-kjernenavnrom og cgroups, som forhindrer løpske prosesser, minneutarming eller filsystem-rømming.

Selv-hosting av Judge0 lar deg bygge plattformer for kodevurdering, dommersystemer for konkurranseprogrammering, eller pedagogiske verktøy uten å være avhengig av tredjeparts utførelsestjenester. Du eier API-et, kontrollerer hastighetsbegrensninger, og beholder alle innsendingsdata på din egen VPS. CE-utgaven er gratis og MIT-lisensiert, uten gebyrer per utførelse uavhengig av volum.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Judge0 CE

60+ språkstøtte

Utfør innsendinger i C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby og dusinvis flere — alt håndteres av ett enkelt samlet API-endepunkt.

Isolert sandkassekjøring

Hver innsending kjører i en sandkasse på kjernenivå med strenge grenser for CPU-tid, minne og prosesser, som forhindrer forstyrrelser mellom samtidige kjøringer.

Enkel HTTP JSON API

Opprett en innsending med kildekode og språk-ID via en enkelt POST-forespørsel og spørre eller vente synkront etter dommen, utdataene og kjøretidsstatistikken.

Autentisering og autorisasjon

Beskytt API-et med konfigurerbare headere for autentisering og autorisasjonstoken, som tillater kontrollert tilgang kun for klarerte klienter.

Asynkronarbeiderpulje

En separat arbeiderprosess tømmer utførelseskøen fra Redis, slik at API-serveren forblir responsiv under høye innsendingsbelastninger.

Innebygd hastighetsbegrensning

Hastighetsbegrensning per klient kan konfigureres for å forhindre at en enkelt anroper overbelaster utførselspoolen på en delt distribusjon.

Hvorfor kjøre Judge0 CE på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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