Installer Judge0 CE med ett-klikks installasjon.
API for kjøring av åpen kildekode som kompilerer og kjører innsendinger på over 60 programmeringsspråk i en isolert sandkasse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Judge0 CE
Judge0 CE er et nettbasert dommersystem med åpen kildekode som eksponerer et enkelt HTTP JSON API for kompilering og utførelse av kildekode på tvers av mer enn 60 programmeringsspråk, inkludert C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust og Ruby. Hver innsending blir kompilert og kjørt inne i en fullstendig isolert, ressursbegrenset sandkasse ved hjelp av Linux-kjernenavnrom og cgroups, som forhindrer løpske prosesser, minneutarming eller filsystem-rømming.
Selv-hosting av Judge0 lar deg bygge plattformer for kodevurdering, dommersystemer for konkurranseprogrammering, eller pedagogiske verktøy uten å være avhengig av tredjeparts utførelsestjenester. Du eier API-et, kontrollerer hastighetsbegrensninger, og beholder alle innsendingsdata på din egen VPS. CE-utgaven er gratis og MIT-lisensiert, uten gebyrer per utførelse uavhengig av volum.
Viktige funksjoner i Judge0 CE
60+ språkstøtte
Utfør innsendinger i C, C++, Java, Python, JavaScript, Go, Rust, Ruby og dusinvis flere — alt håndteres av ett enkelt samlet API-endepunkt.
Isolert sandkassekjøring
Hver innsending kjører i en sandkasse på kjernenivå med strenge grenser for CPU-tid, minne og prosesser, som forhindrer forstyrrelser mellom samtidige kjøringer.
Enkel HTTP JSON API
Opprett en innsending med kildekode og språk-ID via en enkelt POST-forespørsel og spørre eller vente synkront etter dommen, utdataene og kjøretidsstatistikken.
Autentisering og autorisasjon
Beskytt API-et med konfigurerbare headere for autentisering og autorisasjonstoken, som tillater kontrollert tilgang kun for klarerte klienter.
Asynkronarbeiderpulje
En separat arbeiderprosess tømmer utførelseskøen fra Redis, slik at API-serveren forblir responsiv under høye innsendingsbelastninger.
Innebygd hastighetsbegrensning
Hastighetsbegrensning per klient kan konfigureres for å forhindre at en enkelt anroper overbelaster utførselspoolen på en delt distribusjon.
Hvorfor kjøre Judge0 CE på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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