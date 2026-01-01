OpenTTD er en gratis, åpen kildekode-reimplementering av Transport Tycoon Deluxe, det banebrytende transportsimuleringsspillet. Kjørt som en dedikert flerspillerserver, lar det opptil 255 spillere samtidig bygge og konkurrere over vei-, jernbane-, sjø- og luftnettverk på tvers av prosedyregenererte eller håndlagde kart. Tiår med samfunnsutvikling har lagt til nye karttyper, forbedrede AI-motstandere og et rikt økosystem av NewGRF-innholdspakker for kjøretøy, industrier og bystiler.

Selv-hosting av din OpenTTD-server på en VPS gir deg full kontroll over spillinnstillinger, mods, spillertilgang og serverens synlighet — enten du ønsker et privat spill med venner eller en offentlig oppført server som kan oppdages via OpenTTD Game Coordinator.