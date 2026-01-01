Installer OpenTTD med ett-klikks installasjon.
Flerspillerserver med åpen kildekode for det klassiske Transport Tycoon Deluxe, som støtter opptil 255 samtidige spillere.
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Hva du kan bygge med OpenTTD
OpenTTD er en gratis, åpen kildekode-reimplementering av Transport Tycoon Deluxe, det banebrytende transportsimuleringsspillet. Kjørt som en dedikert flerspillerserver, lar det opptil 255 spillere samtidig bygge og konkurrere over vei-, jernbane-, sjø- og luftnettverk på tvers av prosedyregenererte eller håndlagde kart. Tiår med samfunnsutvikling har lagt til nye karttyper, forbedrede AI-motstandere og et rikt økosystem av NewGRF-innholdspakker for kjøretøy, industrier og bystiler.
Selv-hosting av din OpenTTD-server på en VPS gir deg full kontroll over spillinnstillinger, mods, spillertilgang og serverens synlighet — enten du ønsker et privat spill med venner eller en offentlig oppført server som kan oppdages via OpenTTD Game Coordinator.
Viktige funksjoner i OpenTTD
Massive Multiplayer-støtte
Vert opptil 255 samtidige spillere med innebygd støtte for offentlige, invitasjonsbaserte og passordbeskyttede spillmoduser.
NewGRF-mod-støtte
Utvid serveren din med fellesskapsskapte NewGRF-innholdspakker som legger til nye kjøretøy, industrier, terrengtyper og visuelle stiler.
Vedvarende spillagring
Konfigurerbare autolagringsintervaller og et vedvarende datavolum beskytter spillfremdrift og tillater enkel tilbakerulling til en hvilken som helst tidligere økt.
Oppdagelse av offentlig server
Registreres automatisk hos OpenTTD Game Coordinator slik at spillere over hele verden kan finne og bli med på serveren din fra nettleseren i spillet.
Klassisk spillopplevelse gjenopplivet
Trofast nyimplementering av Transport Tycoon Deluxe med tiår med spillforbedringer, nye kartgeneratorer og forbedrede AI-motstandere.
Hvorfor kjøre OpenTTD på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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