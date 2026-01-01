Installer KeeWeb med ett klikk.
Åpen kildekode, nettbasert passordbehandler fullt kompatibel med KeePass-databaser.
Velg en VPS-plan for KeeWeb
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med KeeWeb
KeeWeb er en gratis passordbehandler med åpen kildekode som kjører utelukkende i nettleseren og er fullt kompatibel med KeePass (.kdbx)-formatet. Den lar deg åpne og administrere dine eksisterende KeePass-hvelv direkte fra nettleseren din uten plugins eller en egen klient — hvelvet ditt forblir under din kontroll på din egen lagring.
Å drifte KeeWeb selv på din VPS betyr at du kan få tilgang til passordene dine fra hvilken som helst enhet med en nettleser, samtidig som applikasjonen holdes privat og uavhengig av tredjeparts skytjenester. Hvelvfiler sendes aldri til noen server; de åpnes og dekrypteres på klientsiden i nettleseren din.
Viktige funksjoner i KeeWeb
KeePass-kompatibilitet
Åpne og rediger enhver .kdbx-fil opprettet av KeePass, KeePassXC, eller en hvilken som helst annen KeePass-kompatibel applikasjon uten konvertering.
Klient-side sikkerhet
All hvelvdekryptering skjer i nettleseren din — hovedpassordet ditt og hvelvinnholdet forlater aldri enheten din eller berører serveren.
Flere lagringsbakender
Last inn hvelv fra lokale filer, Dropbox, Google Drive, OneDrive eller en hvilken som helst WebDAV-kompatibel ekstern lagring.
Plugin-støtte
Utvid KeeWeb med utvidelser fra fellesskapet for temaer, egendefinerte felt, OTP-generering og ytterligere integrasjoner.
Kryssplattformtilgang
Få tilgang til passordene dine fra hvilken som helst enhet med en moderne nettleser — ingen native installasjon er nødvendig på stasjonære eller mobile enheter.
Hvorfor kjøre KeeWeb på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.