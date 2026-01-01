KeeWeb er en gratis passordbehandler med åpen kildekode som kjører utelukkende i nettleseren og er fullt kompatibel med KeePass (.kdbx)-formatet. Den lar deg åpne og administrere dine eksisterende KeePass-hvelv direkte fra nettleseren din uten plugins eller en egen klient — hvelvet ditt forblir under din kontroll på din egen lagring.

Å drifte KeeWeb selv på din VPS betyr at du kan få tilgang til passordene dine fra hvilken som helst enhet med en nettleser, samtidig som applikasjonen holdes privat og uavhengig av tredjeparts skytjenester. Hvelvfiler sendes aldri til noen server; de åpnes og dekrypteres på klientsiden i nettleseren din.