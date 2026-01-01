Installer Pocket ID med ett klikk.
Passnøkkel-basert OIDC-leverandør som legger til passordfri enkel pålogging til alle dine selvhostede apper.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Pocket ID
Pocket ID er en lettvektig, åpen kildekode OIDC-identitetsleverandør med en fundamental forskjell: den støtter kun passnøkler for autentisering, uten passordpålogging i det hele tatt. Brukere registrerer en passnøkkel én gang – ved å bruke telefonen, maskinvarenøkkelen eller biometri – og fra det tidspunktet autentiserer de seg til enhver tilkoblet app med en enkelt bevegelse.
Selvhosting av Pocket ID på din VPS gir deg et enkeltpåloggingslag på tvers av alle dine selvhostede tjenester uten å måtte kjøre en tung identitetsplattform. En enkelt container med innebygd SQLite-lagring betyr at det ikke er noe å vedlikeholde – koble til appene dine som OIDC-klienter og eliminer passord fra hele din selvhostede stabel.
Viktige funksjoner i Pocket ID
Kun passnøkkel-autentisering
Autentisering skjer utelukkende via WebAuthn passnøkler — ingen passord å administrere, lekke eller tilbakestille på tvers av noen tilkoblet applikasjon.
OIDC-leverandør
Fungerer som en standardkompatibel OpenID Connect-leverandør, slik at enhver app som støtter OIDC kan delegere autentisering til Pocket ID.
Brukerportal for selvbetjening
Brukere administrerer sine egne passnøkler, aktive økter og autoriserte applikasjoner via et oversiktlig selvbetjeningspanel.
LDAP-integrasjon
Koble til en eksisterende LDAP eller Active Directory for å importere brukere i stedet for å administrere kontoer manuelt i Pocket ID.
Revisjonslogg
Spor hver pålogging, registrering av passnøkkel og hendelse for klientautorisasjon med en innebygd søkbar revisjonslogg.
Hvorfor kjøre Pocket ID på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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