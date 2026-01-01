Pocket ID er en lettvektig, åpen kildekode OIDC-identitetsleverandør med en fundamental forskjell: den støtter kun passnøkler for autentisering, uten passordpålogging i det hele tatt. Brukere registrerer en passnøkkel én gang – ved å bruke telefonen, maskinvarenøkkelen eller biometri – og fra det tidspunktet autentiserer de seg til enhver tilkoblet app med en enkelt bevegelse.

Selvhosting av Pocket ID på din VPS gir deg et enkeltpåloggingslag på tvers av alle dine selvhostede tjenester uten å måtte kjøre en tung identitetsplattform. En enkelt container med innebygd SQLite-lagring betyr at det ikke er noe å vedlikeholde – koble til appene dine som OIDC-klienter og eliminer passord fra hele din selvhostede stabel.