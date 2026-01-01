Mathesar er en åpen kildekode-webapplikasjon som legger et regneark-lignende grensesnitt oppå enhver PostgreSQL-database. I stedet for å erstatte databasen din, kobler den seg direkte til ved hjelp av native PostgreSQL-roller og -tillatelser, slik at hver bruker ser nøyaktig de dataene de er autorisert til å få tilgang til — uten at et separat identitetslag er nødvendig.

Å drifte Mathesar selv holder dataene dine under din kontroll, samtidig som det gir ikke-tekniske teammedlemmer en måte å spørre, filtrere og redigere poster på gjennom et kjent rutenettgrensesnitt. Utviklere beholder full tilgang til det underliggende Postgres-skjemaet, noe som betyr at Mathesar fungerer sammen med dine eksisterende verktøy i stedet for å erstatte dem.