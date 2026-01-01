Installer Mathesar med ett klikk.
Åpen kildekode-grensesnitt i regnearkstil for å utforske og redigere PostgreSQL-databaser uten å skrive SQL.
Velg en VPS-plan for Mathesar
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mathesar
Mathesar er en åpen kildekode-webapplikasjon som legger et regneark-lignende grensesnitt oppå enhver PostgreSQL-database. I stedet for å erstatte databasen din, kobler den seg direkte til ved hjelp av native PostgreSQL-roller og -tillatelser, slik at hver bruker ser nøyaktig de dataene de er autorisert til å få tilgang til — uten at et separat identitetslag er nødvendig.
Å drifte Mathesar selv holder dataene dine under din kontroll, samtidig som det gir ikke-tekniske teammedlemmer en måte å spørre, filtrere og redigere poster på gjennom et kjent rutenettgrensesnitt. Utviklere beholder full tilgang til det underliggende Postgres-skjemaet, noe som betyr at Mathesar fungerer sammen med dine eksisterende verktøy i stedet for å erstatte dem.
Viktige funksjoner i Mathesar
Regneark-stil redigering
Bla gjennom, filtrer, sorter og rediger rader i hvilken som helst tabell via et kjent rutenett — ingen SQL- eller databaseklient er nødvendig.
Visuell spørringsbygger
Bygg spørringer med sammenføyninger, aggregeringer og filtre via et pek-og-klikk-grensesnitt som holder seg synkronisert med Postgres-skjemaet ditt.
Innebygd tilgangskontroll
Mathesar bruker ekte PostgreSQL-roller og -tillatelser, så det brukere kan se og redigere er alltid styrt av databasens egne sikkerhetsregler.
CSV-import og -eksport
Last opp CSV- eller TSV-filer direkte til tabeller, eller eksporter en hvilken som helst visning til et regneark for frakoblet analyse.
Delbare dataskjemaer
Opprett enkle inndataskjemaer som lar samarbeidspartnere legge til rader i en tabell uten å eksponere hele databasens grensesnitt.
Hvorfor kjøre Mathesar på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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