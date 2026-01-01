Installer Pinry med ett klikk.
Selvhostet bildebrett i Pinterest-stil for lagring, merking og organisering av bilder og videoer.
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Hva du kan bygge med Pinry
Pinry er et åpen kildekode, selvhostet bildebrett som lar deg samle, tagge og bla gjennom bilder, videoer og nettsider i et visuelt tiltalende flisoppsett — lignende Pinterest, men helt under din kontroll. Det kombinerer en Django REST Framework back-end med en Vue.js front-end og leveres som en enkelt Docker-container støttet av SQLite for et oppsett uten avhengigheter.
Selvhosting av Pinry betyr at din personlige samling forblir privat på din egen VPS, uten algoritmiske feeder, ingen annonser, og ingen konto kreves for å bla gjennom hvis du aktiverer offentlig tilgang. Støtte for flere brukere, offentlige og private bildebrett, kompatibilitet med nettleserutvidelser, og en full REST API gjør det egnet for både personlige samlinger og små samarbeidsteam.
Viktige funksjoner i Pinry
Taggbasert oppdagelse
Tilordne flere tagger til hver pin og filtrer hele samlingen din umiddelbart etter tag — ingen nestede mapper er nødvendig.
Tavler for flere brukere
Opprett separate tavler per bruker og kontroller synlighet med offentlige eller private tilgangsinnstillinger for hver tavle.
Støtte for nettleserutvidelser
Lagre bilder direkte fra hvilken som helst nettside til din Pinry-tavle ved å bruke den offisielle nettleserutvidelsen.
REST API
Automatisere opprettelse av pins og administrere samlinger programmatisk gjennom det innebygde Django REST Framework API-et.
Multi-Arch Docker-image
Det offisielle bildet støtter AMD64, ARMv7 og ARMv8 — kjører på standard VPS-servere og ARM-baserte kort.
Hvorfor kjøre Pinry på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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