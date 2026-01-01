Pinry er et åpen kildekode, selvhostet bildebrett som lar deg samle, tagge og bla gjennom bilder, videoer og nettsider i et visuelt tiltalende flisoppsett — lignende Pinterest, men helt under din kontroll. Det kombinerer en Django REST Framework back-end med en Vue.js front-end og leveres som en enkelt Docker-container støttet av SQLite for et oppsett uten avhengigheter.

Selvhosting av Pinry betyr at din personlige samling forblir privat på din egen VPS, uten algoritmiske feeder, ingen annonser, og ingen konto kreves for å bla gjennom hvis du aktiverer offentlig tilgang. Støtte for flere brukere, offentlige og private bildebrett, kompatibilitet med nettleserutvidelser, og en full REST API gjør det egnet for både personlige samlinger og små samarbeidsteam.