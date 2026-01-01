Installer FeedCraft med ett klikk.
Selvhostet RSS-mellomvare som bruker AI til å oversette, oppsummere, filtrere og rense enhver feed før den når leseren din.
Velg en VPS-plan for FeedCraft
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med FeedCraft
FeedCraft er en åpen kildekode RSS-mellomvare som sitter mellom enhver kilde-feed og leseren din, og transformerer hver artikkel gjennom konfigurerbare behandlingssteg kalt Crafts. Den kan trekke ut full artikkeltekst fra avkortede feeds, oversette overskrifter og brødtekster via en OpenAI-kompatibel LLM, generere AI-sammendrag og introduksjoner, filtrere ut salgsfremmende innlegg med naturlig språk-regler, og til og med gjøre om HTML-sider, JSON API-er eller søkeresultater til splitter nye RSS-feeds.
Selv-hosting av FeedCraft på din egen VPS holder hver artikkel og hver LLM-prompt på infrastruktur du kontrollerer, fjerner hastighetsbegrensningene og nedetiden som plager delte offentlige instanser, og lar deg rette AI-behandlingen mot hvilken som helst leverandør — OpenAI, Gemini, en lokal Ollama-modell, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt — som best passer ditt budsjett og språkomfang.
Viktige funksjoner i FeedCraft
AI-oversettelse og sammendrag
Oversett artikkeltitler og -tekster til et hvilket som helst målspråk og legg til AI-genererte sammendrag via en OpenAI-kompatibel LLM med tilpassede prompter per Craft.
Fulltekstuttrekk
Erstatt avkortede RSS-utdrag med komplett artikkelinnhold, inkludert en nettleser-gjengitt fulltekst-pluss-modus for nettsteder som hydrerer tekst via JavaScript.
HTML/JSON/Søk til RSS
Innebygde visuelle generatorer gjør om vilkårlige nettsider, JSON API-svar (med curl-import) og søkemotorresultater til stabile RSS-feeder.
Bærbare og dokkmoduser
Forhåndslegg til en hvilken som helst feed-URL for engangsbehandling, eller definer navngitte oppskrifter i administratorgrensesnittet for å feste permanente, transformerte feed-URL-er som leseren din abonnerer på.
AtomCraft og FlowCraft
Sett sammen atomiske operasjoner (proxy, begrens, oversett, oppsummer, forskjønn, ignorer-reklame) til gjenbrukbare pipelines skreddersydd for hver kilde.
Leser-agnostisk middleware
Fungerer med FreshRSS, Inoreader, NetNewsWire, Miniflux eller hvilken som helst leser som bruker standard RSS, uten at det kreves plugin eller kontointegrasjon.
Hvorfor kjøre FeedCraft på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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