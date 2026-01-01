FeedCraft er en åpen kildekode RSS-mellomvare som sitter mellom enhver kilde-feed og leseren din, og transformerer hver artikkel gjennom konfigurerbare behandlingssteg kalt Crafts. Den kan trekke ut full artikkeltekst fra avkortede feeds, oversette overskrifter og brødtekster via en OpenAI-kompatibel LLM, generere AI-sammendrag og introduksjoner, filtrere ut salgsfremmende innlegg med naturlig språk-regler, og til og med gjøre om HTML-sider, JSON API-er eller søkeresultater til splitter nye RSS-feeds.

Selv-hosting av FeedCraft på din egen VPS holder hver artikkel og hver LLM-prompt på infrastruktur du kontrollerer, fjerner hastighetsbegrensningene og nedetiden som plager delte offentlige instanser, og lar deg rette AI-behandlingen mot hvilken som helst leverandør — OpenAI, Gemini, en lokal Ollama-modell, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt — som best passer ditt budsjett og språkomfang.