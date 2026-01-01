Mautic er en fullt åpen kildekode markedsføringsautomatiseringsplattform som gir bedrifter full kontroll over kampanjene sine, kontaktdata og kundereiser. I motsetning til SaaS-markedsføringsverktøy som tar betalt per kontakt, kjører Mautic på din egen infrastruktur – ingen gjentakende plattformavgifter, ingen datadeling med tredjeparter, og ingen leverandørlås.

Selvhosting av Mautic på en VPS holder kundedataene dine under din direkte kontroll – kritisk for GDPR og krav til datasuverenitet. Uten pris per kontakt kan du skalere markedsføringsoperasjonene dine uten kostnadsstraff, samtidig som du beholder fullt eierskap over hver e-post, kampanje og kundeemneinteraksjon.