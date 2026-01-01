Installer Mautic med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode-plattform for markedsføringsautomatisering for e-postkampanjer, lead-scoring og flerkanals kundeengasjement.
Velg en VPS-plan for Mautic
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mautic
Mautic er en fullt åpen kildekode markedsføringsautomatiseringsplattform som gir bedrifter full kontroll over kampanjene sine, kontaktdata og kundereiser. I motsetning til SaaS-markedsføringsverktøy som tar betalt per kontakt, kjører Mautic på din egen infrastruktur – ingen gjentakende plattformavgifter, ingen datadeling med tredjeparter, og ingen leverandørlås.
Selvhosting av Mautic på en VPS holder kundedataene dine under din direkte kontroll – kritisk for GDPR og krav til datasuverenitet. Uten pris per kontakt kan du skalere markedsføringsoperasjonene dine uten kostnadsstraff, samtidig som du beholder fullt eierskap over hver e-post, kampanje og kundeemneinteraksjon.
Viktige funksjoner i Mautic
Automatisering av e-postkampanjer
Bygg automatiserte dryppkampanjer og kringkastings-e-poster med en dra-og-slipp-bygger, dynamisk innholdspersonalisering og A/B-testing.
Lead-scoring og sporing
Ranger kontakter basert på sidebesøk, e-poståpninger, skjemainnsendinger og egendefinerte hendelser for å prioritere oppfølging i rett øyeblikk.
Visuell kampanjebygger
Design komplekse flertrinns kundereiser med en lerretbasert arbeidsflytredigerer som kobler sammen betingelser, handlinger og beslutninger.
Kontaktsegmentering
Segmenter kontakter dynamisk ved hjelp av atferdsdata, demografi og egendefinerte felt for å målrette mot riktig publikum for hver kampanje.
Flerkanals kommunikasjon
Nå kontakter via e-post, SMS, push-varsler og nettvarsler fra én plattform med samlet engasjementssporing.
Hvorfor kjøre Mautic på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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