Scada-LTS er et Java-basert, nettbasert SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)-system designet for ingeniører som trenger å overvåke og kontrollere industrielt utstyr fra en nettleser. Avledet fra den velprøvde Mango Automation-kodebasen, leveres det med en grafisk visningsredigerer, historisk datalogging, alarmhåndtering, skripting og innebygde drivere for Modbus, SNMP, OPC og andre industrielle protokoller — ingen proprietære lisenser eller avgifter per tag.

Selv-hosting av Scada-LTS på din egen VPS holder prosessdata, enhetslegitimasjon og operatøraktivitet fullstendig innenfor din infrastruktur, samtidig som dashbord gjøres tilgjengelige for feltteam over standard HTTPS uten å eksponere PLS-er for det offentlige internett.