Installer Scada-LTS med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode web-SCADA-system for industriell overvåking, dashbord, alarmer og protokollbasert enhetskontroll.
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Hva du kan bygge med Scada-LTS
Scada-LTS er et Java-basert, nettbasert SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)-system designet for ingeniører som trenger å overvåke og kontrollere industrielt utstyr fra en nettleser. Avledet fra den velprøvde Mango Automation-kodebasen, leveres det med en grafisk visningsredigerer, historisk datalogging, alarmhåndtering, skripting og innebygde drivere for Modbus, SNMP, OPC og andre industrielle protokoller — ingen proprietære lisenser eller avgifter per tag.
Selv-hosting av Scada-LTS på din egen VPS holder prosessdata, enhetslegitimasjon og operatøraktivitet fullstendig innenfor din infrastruktur, samtidig som dashbord gjøres tilgjengelige for feltteam over standard HTTPS uten å eksponere PLS-er for det offentlige internett.
Viktige funksjoner i Scada-LTS
Multi-protokolldrivere
Innebygde Modbus-, SNMP-, OPC-, HTTP- og SQL-datakilder kobles til PLCer, sensorer og eksisterende systemer uten tredjeparts-gatewayer.
Redigeringsprogram for grafiske visninger
Dra-og-slipp-visningsbyggeren lar ingeniører komponere levende mimikkdiagrammer, målere og trenddiagrammer direkte i nettleseren.
Alarmer og hendelseshåndterere
Konfigurerbare alarmnivåer med e-post, skripting og settpunkt-handlinger gjør avvik om til automatiserte svar på tvers av anlegget.
Loggføring av historiske data
Hvert datapunkt er tidsstemplet og lagret i MySQL, noe som muliggjør langsiktig trendanalyse, rapporter og revisjonsspor for regelverk.
Skripting og metapunkter
JavaScript-baserte metapunkter og hendelseshåndterere beregner avledede verdier, KPI-er og tilpasset logikk uten eksterne tjenester.
Web-native arkitektur
Kjører i Apache Tomcat med et fullt nettleserbasert brukergrensesnitt, slik at operatører får tilgang til dashbord fra hvilken som helst enhet på nettverket.
Hvorfor kjøre Scada-LTS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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