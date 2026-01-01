Jellyswarrm er en aggregeringsproxy med åpen kildekode som kombinerer flere Jellyfin-servere bak ett endepunkt, og presenterer biblioteker, brukere og avspilling som om de kom fra én enkelt server. Den er bygget for husholdninger og vennegrupper hvis filmer, serier og musikk befinner seg på separate maskiner eller nettverk, men som ønsker ett sted å bla gjennom og spille av alt.

Fordi den snakker Jellyfin API-et naturlig, fortsetter eksisterende mobil-, TV- og skrivebordsklienter å fungere uten rekonfigurering. Å drifte Jellyswarrm selv på en VPS gir deg et stabilt offentlig inngangspunkt som bygger bro over eksterne Jellyfin-instanser uten VPN-er eller SMB-monteringer, mens transkoding fortsatt skjer på oppstrømsserveren som eier mediene.