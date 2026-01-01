Installer Jellyswarrm med ett klikk.
Omvendt proxy med åpen kildekode som slår sammen flere Jellyfin-servere til ett enkelt, samlet mediebibliotek.
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Hva du kan bygge med Jellyswarrm
Jellyswarrm er en aggregeringsproxy med åpen kildekode som kombinerer flere Jellyfin-servere bak ett endepunkt, og presenterer biblioteker, brukere og avspilling som om de kom fra én enkelt server. Den er bygget for husholdninger og vennegrupper hvis filmer, serier og musikk befinner seg på separate maskiner eller nettverk, men som ønsker ett sted å bla gjennom og spille av alt.
Fordi den snakker Jellyfin API-et naturlig, fortsetter eksisterende mobil-, TV- og skrivebordsklienter å fungere uten rekonfigurering. Å drifte Jellyswarrm selv på en VPS gir deg et stabilt offentlig inngangspunkt som bygger bro over eksterne Jellyfin-instanser uten VPN-er eller SMB-monteringer, mens transkoding fortsatt skjer på oppstrømsserveren som eier mediene.
Viktige funksjoner i Jellyswarrm
Enhetlig bibliotekvisning
Bla gjennom filmer, serier og musikk fra hver tilkoblede Jellyfin-server i et enkelt bibliotekrutenett med sammenslåtte «Neste opp»- og «Nylig lagt til»-rader.
Direkte oppstrøms avspilling
Strømmer leveres direkte fra kilde-Jellyfin-serveren, slik at transkoding og båndbredde forblir på maskinen som eier mediene.
Jellyfin API-kompatibel
Fremstår for klienter som en vanlig Jellyfin-server, slik at eksisterende apper på Android, iOS, Roku, Fire TV og Apple TV fortsetter å fungere uten endringer.
Kryss-tjenerbrukertilordning
Koble kontoer på tvers av flere oppstrømsservere slik at hver seer logger på én gang og ser bibliotekene de har tilgang til overalt.
Serverføderasjon
Automatisk brukersynkronisering på tvers av tilkoblede Jellyfin-instanser holder legitimasjon og tilgang synkronisert uten manuell kontohåndtering.
Personlig brukerdashbord
Innebygd brukerside lar seere administrere sine oppstrøms legitimasjoner og tilkoblede biblioteker fra ett enkelt webgrensesnitt.
Hvorfor kjøre Jellyswarrm på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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