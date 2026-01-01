iTop (IT Operations Portal) er en fullt åpen kildekode, nettbasert IT Service Management-plattform bygget rundt ITILs beste praksis. Den kombinerer en kraftig Configuration Management Database med helpdesk-, hendelses-, problem-, endrings- og tjenesteadministrasjonsmoduler — alt i én selvhostet applikasjon.

I motsetning til SaaS ITSM-verktøy som tar betalt per agent, gir det å selvhoste iTop på din egen VPS IT-teamet ditt full kontroll over dataene dine, tilpasning og integrasjoner. Du kan utvide iTop gjennom tillegg fra iTop Hub for å skreddersy det til dine spesifikke operasjonelle arbeidsflyter.