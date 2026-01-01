Installer iTop med ett klikk.
Åpen kildekode-ITSM-plattform og CMDB for å administrere IT-tjenester, infrastruktur og støttearbeidsflyter.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med iTop
iTop (IT Operations Portal) er en fullt åpen kildekode, nettbasert IT Service Management-plattform bygget rundt ITILs beste praksis. Den kombinerer en kraftig Configuration Management Database med helpdesk-, hendelses-, problem-, endrings- og tjenesteadministrasjonsmoduler — alt i én selvhostet applikasjon.
I motsetning til SaaS ITSM-verktøy som tar betalt per agent, gir det å selvhoste iTop på din egen VPS IT-teamet ditt full kontroll over dataene dine, tilpasning og integrasjoner. Du kan utvide iTop gjennom tillegg fra iTop Hub for å skreddersy det til dine spesifikke operasjonelle arbeidsflyter.
Viktige funksjoner i iTop
Integrert CMDB
Spor alle IT-ressurser og deres relasjoner i en fullt tilpassbar database med grafisk konsekvensanalyse.
Hendelse og brukerstøtte
Håndter supporthenvendelser med SLA-sporing, brukervarsler og full revisjonslogg over alle utførte handlinger.
Endringsledelse
Planlegg og godkjenn endringer med strukturerte arbeidsflyter som holder IT-miljøet ditt stabilt og sporbart.
Tjenestekatalog
Definer og administrer tjenestetilbud, kontrakter og SLA-mål på tvers av hele IT-organisasjonen din.
Utvidbar via tillegg
Utvid iTop med fellesskaps- og kommersielle utvidelser fra iTop Hub uten å endre kjernekoden.
Hvorfor kjøre iTop på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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