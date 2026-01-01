Installer Mayan EDMS med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekode bedriftsdokumenthåndtering med OCR, fulltekstsøk, arbeidsflyter, rollebaserte tillatelser og versjonskontroll.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mayan EDMS
Mayan EDMS er et gratis, åpen kildekode dokumenthåndteringssystem i bedriftsklasse som fanger, lagrer, organiserer og henter organisasjonens dokumenter gjennom et rent webgrensesnitt. Bygget på Django og brukt i helsevesenet, juridiske, offentlige og finansielle organisasjoner over hele verden, tilbyr Mayan OCR, fulltekstsøk, automatiserte arbeidsflyter, finkornet rollebasert tilgangskontroll, versjonshistorikk og metadata-drevne arkivskap — funksjoner som vanligvis finnes i kommersielle DMS-produkter som koster tusenvis av dollar per brukerlisens.
Selv-hosting av Mayan EDMS på din VPS holder hvert dokument, revisjonslogg og arbeidsflyt innenfor din infrastruktur i stedet for å gå gjennom en tredjeparts SaaS. Dokumenter lagres kryptert i hvile, og det rike tillatelsessystemet lar deg skille synlighet mellom avdelinger, klienter eller samsvarsomfang.
Viktige funksjoner i Mayan EDMS
OCR og fulltekstsøk
Innebygd OCR trekker ut tekst fra skannede PDF-er og bilder, og indekserer hvert ord for umiddelbart fulltekstsøk i hele dokumentbiblioteket.
Automatiserte arbeidsflyter
Definer fler-trinns godkjenningsarbeidsflyter med betinget ruting, parallell gjennomgang og utløste handlinger ved overganger i dokumenttilstand.
Rollebaserte tillatelser
Detaljert tilgangskontroll på dokument-, skap- og metadata-typenivå lar deg skille synlighet per avdeling, klient eller samsvarsomfang.
Skap og metadata
Organiser dokumenter i hierarkiske mapper med egendefinerte metadatafelt, smarte arkiveringsregler og taggbasert filtrering for rask gjenfinning.
Versjonshistorikk og revisjonslogg
Hver opplasting, redigering, kommentar og visning versjonsstyres og revideres, noe som gir en komplett sporbarhetskjede for samsvar og forskriftsmessige krav.
REST API og integrasjoner
Omfattende REST API og webhook-system gjør det enkelt å integrere Mayan med eksisterende CRM-er, ERP-systemer og plattformer for elektronisk signatur.
Hvorfor kjøre Mayan EDMS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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