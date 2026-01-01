Mayan EDMS er et gratis, åpen kildekode dokumenthåndteringssystem i bedriftsklasse som fanger, lagrer, organiserer og henter organisasjonens dokumenter gjennom et rent webgrensesnitt. Bygget på Django og brukt i helsevesenet, juridiske, offentlige og finansielle organisasjoner over hele verden, tilbyr Mayan OCR, fulltekstsøk, automatiserte arbeidsflyter, finkornet rollebasert tilgangskontroll, versjonshistorikk og metadata-drevne arkivskap — funksjoner som vanligvis finnes i kommersielle DMS-produkter som koster tusenvis av dollar per brukerlisens.

Selv-hosting av Mayan EDMS på din VPS holder hvert dokument, revisjonslogg og arbeidsflyt innenfor din infrastruktur i stedet for å gå gjennom en tredjeparts SaaS. Dokumenter lagres kryptert i hvile, og det rike tillatelsessystemet lar deg skille synlighet mellom avdelinger, klienter eller samsvarsomfang.