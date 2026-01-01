Pastefy er en selvhostet pastebin-plattform som gir utviklere og team et privat, funksjonsrikt alternativ til offentlige kodedelingstjenester. Med syntaksutheving for over 100 programmeringsspråk, mappeorganisering for kodebit-samlinger, passordbeskyttede innlegg og konfigurerbar utløpstid, dekker den ethvert kodedelingsscenario uten å sende sensitivt innhold til tredjepartsservere. Et REST API muliggjør programmatisk opprettelse av kodebiter fra CI-pipelines, redigeringsprogrammer og automatiseringsskript.

Selvhosting av Pastefy på din VPS holder API-nøkler, databaselegitimasjon, interne konfigurasjoner og proprietær logikk fullstendig innenfor din infrastruktur. Du eliminerer størrelses- og hastighetsbegrensningene til offentlige pastebin-tjenester og får muligheten til å håndheve tilpassede datalagringspolicyer som tilfredsstiller organisasjonens sikkerhets- og samsvarskrav.