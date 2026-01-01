Installer Pastefy med ett klikk.
Selvhostet pastebin med syntaksutheving for over 100 språk, mappeorganisering, passordbeskyttelse og et REST API for programmatisk tilgang.
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Hva du kan bygge med Pastefy
Pastefy er en selvhostet pastebin-plattform som gir utviklere og team et privat, funksjonsrikt alternativ til offentlige kodedelingstjenester. Med syntaksutheving for over 100 programmeringsspråk, mappeorganisering for kodebit-samlinger, passordbeskyttede innlegg og konfigurerbar utløpstid, dekker den ethvert kodedelingsscenario uten å sende sensitivt innhold til tredjepartsservere. Et REST API muliggjør programmatisk opprettelse av kodebiter fra CI-pipelines, redigeringsprogrammer og automatiseringsskript.
Selvhosting av Pastefy på din VPS holder API-nøkler, databaselegitimasjon, interne konfigurasjoner og proprietær logikk fullstendig innenfor din infrastruktur. Du eliminerer størrelses- og hastighetsbegrensningene til offentlige pastebin-tjenester og får muligheten til å håndheve tilpassede datalagringspolicyer som tilfredsstiller organisasjonens sikkerhets- og samsvarskrav.
Viktige funksjoner i Pastefy
Syntaksutheving
Støtter over 100 programmerings- og markeringsspråk med nøyaktig utheving, som gjør kompleks kode lesbar under gjennomganger, feilsøkingsøkter og parprogrammering.
Passordbeskyttede innlegg
Lås sensitive utdrag med et passord slik at kun autoriserte mottakere kan se legitimasjon, konfigurasjonsfiler eller proprietær kode delt under feilsøking.
Mappestruktur
Grupper relaterte kodebiter i mapper og vedlikehold kuraterte samlinger av gjenbrukbare maler, konfigurasjonseksempler og referanseimplementeringer.
Innlimingsutløp
Angi utløpstider slik at sensitiv feilsøkingsinformasjon, midlertidige tokens og hendelseslogger automatisk fjernes uten å kreve manuell opprydding.
REST API-tilgang
Opprett og hent innlegg programmatisk fra CI/CD-pipelines, redigeringsprogramtillegg og automatiseringsskript med et enkelt REST API.
Hvorfor kjøre Pastefy på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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