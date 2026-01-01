Installer Mage AI med én-klikks installasjon.
Moderne datapipelineplattform for bygging, kjøring og administrasjon av ETL-arbeidsflyter med Python, SQL og R.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mage AI
Mage AI er en neste-generasjons datapipline-plattform som kombinerer et utviklingsmiljø i notatbokstil med produksjonsklar orkestrering. Dataingeniører og -analytikere bygger ETL-pipelines ved hjelp av Python, SQL eller R i en interaktiv editor, tester dem inkrementelt, og deretter planlegger og overvåker dem i stor skala. Integrasjoner med PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 og dusinvis av andre kilder og destinasjoner dekker de fleste datastakk-konfigurasjoner.
Selv-hosting av Mage AI på din VPS holder sensitive produksjonsdata innenfor din egen infrastruktur, eliminerer skypriser per kjøring, og gir team et dedikert pipeline-miljø som skalerer med arbeidsmengden deres uten leverandørbegrensninger.
Viktige funksjoner i Mage AI
Notatbok-stil utvikling
Bygg og test pipeline-blokker interaktivt i en nettleser-IDE før du fremmer dem til planlagte produksjonskjøringer.
Python, SQL og R-støtte
Skriv transformasjonslogikk på språket teamet ditt allerede bruker, ved å blande Python- og SQL-blokker i samme pipeline.
Innebygd orkestrering
Planlegg pipelines, definer avhengigheter mellom oppgaver og overvåk kjøringer fra et enhetlig orkestreringsdashbord.
Brede integrasjoner
Koble til databaser, datalagre, skylagring og API-er med ferdigbygde koblinger som dekker de fleste verktøy i datastakken.
Git integrasjon
Versjonskontrollert pipeline-kode med innebygd Git-støtte for samarbeidsutvikling og endringssporing.
Hvorfor kjøre Mage AI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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