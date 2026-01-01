Mage AI er en neste-generasjons datapipline-plattform som kombinerer et utviklingsmiljø i notatbokstil med produksjonsklar orkestrering. Dataingeniører og -analytikere bygger ETL-pipelines ved hjelp av Python, SQL eller R i en interaktiv editor, tester dem inkrementelt, og deretter planlegger og overvåker dem i stor skala. Integrasjoner med PostgreSQL, MySQL, BigQuery, Snowflake, S3 og dusinvis av andre kilder og destinasjoner dekker de fleste datastakk-konfigurasjoner.

Selv-hosting av Mage AI på din VPS holder sensitive produksjonsdata innenfor din egen infrastruktur, eliminerer skypriser per kjøring, og gir team et dedikert pipeline-miljø som skalerer med arbeidsmengden deres uten leverandørbegrensninger.