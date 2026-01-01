Opptil 69 % rabatt for REDAXO

Installer REDAXO med ett-klikks installasjon.

Fleksibel åpen kildekode PHP CMS som gir utviklere full kontroll over nettstedets utdatakode for enkle nettsteder og komplekse portaler.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer REDAXO med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for REDAXO

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med REDAXO

REDAXO er et PHP-basert innholdsstyringssystem med åpen kildekode, utviklet siden 2004, som gir utviklere full kontroll over nettstedets utdata. I motsetning til CMS-er med faste rammer som håndhever en fast HTML-struktur, lar REDAXO deg opprette egendefinerte moduler som definerer nøyaktig hvordan innhold legges inn og gjengis — fra minimale landingssider til store flerspråklige portaler.

Selv-hosting av REDAXO på din egen VPS betyr at du eier ditt innhold, dine data og tilpasninger uten plattformavgifter eller leverandørbegrensninger. Denne malen kobler REDAXO med MariaDB 10.11 og auto-installerer CMS-et ved første oppstart, slik at du kan logge inn på administrasjonspanelet og begynne å bygge umiddelbart.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i REDAXO

Egendefinerte innholdsmoduler

Bygg gjenbrukbare innholdsmoduler som kontrollerer nøyaktig hvordan redaktører legger inn data og hvordan disse dataene gjengis i HTML — ingen rammeverkslåsing.

Full utdatakontroll

REDAXO pålegger ingen strukturelle begrensninger på markeringen din, noe som lar utviklere produsere ren, semantisk HTML skreddersydd for hvert prosjekt.

Flerspråklig støtte

Administrer innhold på tvers av flere språk med innebygd clang-støtte, noe som gjør REDAXO til en naturlig løsning for internasjonale og regionale nettsteder.

Addon-økosystem

Utvid REDAXO gjennom et rikt økosystem av fellesskaps-tillegg som dekker mediehåndtering, SEO, skjemaer, autentisering og mer.

Fleksibelt malsystem

Definer gjenbrukbare sideoppsett og maler i PHP, noe som gir front-end-utviklere friheten til å strukturere prosjekter slik de ønsker.

Hvorfor kjøre REDAXO på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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