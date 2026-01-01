Installer REDAXO med ett-klikks installasjon.
Fleksibel åpen kildekode PHP CMS som gir utviklere full kontroll over nettstedets utdatakode for enkle nettsteder og komplekse portaler.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med REDAXO
REDAXO er et PHP-basert innholdsstyringssystem med åpen kildekode, utviklet siden 2004, som gir utviklere full kontroll over nettstedets utdata. I motsetning til CMS-er med faste rammer som håndhever en fast HTML-struktur, lar REDAXO deg opprette egendefinerte moduler som definerer nøyaktig hvordan innhold legges inn og gjengis — fra minimale landingssider til store flerspråklige portaler.
Selv-hosting av REDAXO på din egen VPS betyr at du eier ditt innhold, dine data og tilpasninger uten plattformavgifter eller leverandørbegrensninger. Denne malen kobler REDAXO med MariaDB 10.11 og auto-installerer CMS-et ved første oppstart, slik at du kan logge inn på administrasjonspanelet og begynne å bygge umiddelbart.
Viktige funksjoner i REDAXO
Egendefinerte innholdsmoduler
Bygg gjenbrukbare innholdsmoduler som kontrollerer nøyaktig hvordan redaktører legger inn data og hvordan disse dataene gjengis i HTML — ingen rammeverkslåsing.
Full utdatakontroll
REDAXO pålegger ingen strukturelle begrensninger på markeringen din, noe som lar utviklere produsere ren, semantisk HTML skreddersydd for hvert prosjekt.
Flerspråklig støtte
Administrer innhold på tvers av flere språk med innebygd clang-støtte, noe som gjør REDAXO til en naturlig løsning for internasjonale og regionale nettsteder.
Addon-økosystem
Utvid REDAXO gjennom et rikt økosystem av fellesskaps-tillegg som dekker mediehåndtering, SEO, skjemaer, autentisering og mer.
Fleksibelt malsystem
Definer gjenbrukbare sideoppsett og maler i PHP, noe som gir front-end-utviklere friheten til å strukturere prosjekter slik de ønsker.
Hvorfor kjøre REDAXO på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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