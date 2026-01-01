REDAXO er et PHP-basert innholdsstyringssystem med åpen kildekode, utviklet siden 2004, som gir utviklere full kontroll over nettstedets utdata. I motsetning til CMS-er med faste rammer som håndhever en fast HTML-struktur, lar REDAXO deg opprette egendefinerte moduler som definerer nøyaktig hvordan innhold legges inn og gjengis — fra minimale landingssider til store flerspråklige portaler.

Selv-hosting av REDAXO på din egen VPS betyr at du eier ditt innhold, dine data og tilpasninger uten plattformavgifter eller leverandørbegrensninger. Denne malen kobler REDAXO med MariaDB 10.11 og auto-installerer CMS-et ved første oppstart, slik at du kan logge inn på administrasjonspanelet og begynne å bygge umiddelbart.