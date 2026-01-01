Installer Evolution Go med ett klikk installasjon.
Høyytelses WhatsApp API-gateway skrevet i Go for meldingsautomatisering med lavt ressursforbruk og administrasjon av flere instanser.
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Hva du kan bygge med Evolution Go
Evolution Go er en WhatsApp API-gateway omskrevet i Go, designet som et lett og effektivt alternativ til den Node.js-baserte Evolution API-en. Bygget på whatsmeow-biblioteket, leverer den de samme kjernefunksjonene for meldingsautomatisering — administrasjon av flere instanser, webhook-hendelser og et RESTful API — samtidig som den bruker betydelig mindre minne og starter på under ett sekund takket være Go's kompilerte kjøretid og native samtidighetmodell.
Selvhosting av Evolution Go på din VPS maksimerer fordelen ved ressursutnyttelse av dens kompilerte binærfil. Alle autentiseringsopplysninger og samtaledata lagres i din egen PostgreSQL-database, som sikrer datasuverenitet og samsvar uten kostnader per melding som gjør kommersielle WhatsApp-leverandører dyre i stor skala.
Viktige funksjoner i Evolution Go
Go-Native Prestasjon
Kompilert binærfil med goroutine-basert samtidighet håndterer tusenvis av samtidige tilkoblinger med 50–150 MB minne per instans, langt mindre enn Node.js-versjonen.
Multi-instans administrasjon
Drive flere WhatsApp-numre fra en enkelt distribusjon, med hver instans uavhengig kontrollert og overvåket via REST API-et.
Leveranse av webhook-hendelser
Sanntids-webhooks sender meldings-, tilkoblings- og gruppehendelser til applikasjonen din umiddelbart, noe som muliggjør automatiserte svarflyter og CRM-integrasjon.
Dobbel databasearkitektur
Autentisering og brukerdata lagres i separate PostgreSQL-databaser, noe som forenkler sikkerhetskopiering og muliggjør detaljerte tilgangskontroller for sikkerhetsbevisste distribusjoner.
Meldingskøstøtte
Valgfri RabbitMQ (AMQP) og NATS-integrasjon muliggjør skalerbare hendelsesdrevne arkitekturer for meldingsoperasjoner med høyt volum.
Hvorfor kjøre Evolution Go på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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