Evolution Go er en WhatsApp API-gateway omskrevet i Go, designet som et lett og effektivt alternativ til den Node.js-baserte Evolution API-en. Bygget på whatsmeow-biblioteket, leverer den de samme kjernefunksjonene for meldingsautomatisering — administrasjon av flere instanser, webhook-hendelser og et RESTful API — samtidig som den bruker betydelig mindre minne og starter på under ett sekund takket være Go's kompilerte kjøretid og native samtidighetmodell.

Selvhosting av Evolution Go på din VPS maksimerer fordelen ved ressursutnyttelse av dens kompilerte binærfil. Alle autentiseringsopplysninger og samtaledata lagres i din egen PostgreSQL-database, som sikrer datasuverenitet og samsvar uten kostnader per melding som gjør kommersielle WhatsApp-leverandører dyre i stor skala.