Installer ExpenseOwl med ett klikk.
Lettvektig selvhostet utgiftssporer med dashborddiagrammer, kategorihåndtering og CSV-import/eksport — ingen database nødvendig.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med ExpenseOwl
ExpenseOwl er en minimal, selvhostet applikasjon for utgiftssporing som lagrer alle data i lokale JSON-filer uten behov for ekstern database. Den tilbyr et rent dashbord med sektordiagrammer og kontantstrømoversikter, en sorterbar utgiftstabell for gjennomgang av oppføringer, og et innstillingspanel for å administrere kategorier, valuta og dataimport/-eksport.
Å selvhoste ExpenseOwl på din egen VPS betyr at dine personlige økonomiske poster aldri forlater din infrastruktur. Det lettvektsdesignet distribueres på sekunder uten en databasetjeneste å vedlikeholde, noe som gjør det til en av de enkleste måtene å ta fullt eierskap over dine personlige økonomiske data.
Viktige funksjoner i ExpenseOwl
Forbruksoversikt
Sektordiagrammer og kontantstrømoversikter gir en umiddelbar visuell fordeling av forbruksmønstre på tvers av alle sporede kategorier.
Kategoriadministrasjon
Definer og rediger egendefinerte utgiftskategorier i innstillingspanelet for å matche ditt personlige eller husholdningsbudsjettsystem.
CSV-import og -eksport
Flytt data inn og ut av ExpenseOwl ved hjelp av CSV-filer — nyttig for import av historikk fra andre apper eller for å opprette bærbare sikkerhetskopier.
Ingen database nødvendig
Alle utgiftsdata lagres i lokale JSON-filer på det navngitte volumet, så det er ingen Postgres- eller MySQL-tjeneste å konfigurere eller vedlikeholde.
PWA Support
Installer ExpenseOwl som en progressiv nettapp på datamaskin eller mobil for en app-lignende opplevelse direkte fra nettleseren.
Hvorfor kjøre ExpenseOwl på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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