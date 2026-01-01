ExpenseOwl er en minimal, selvhostet applikasjon for utgiftssporing som lagrer alle data i lokale JSON-filer uten behov for ekstern database. Den tilbyr et rent dashbord med sektordiagrammer og kontantstrømoversikter, en sorterbar utgiftstabell for gjennomgang av oppføringer, og et innstillingspanel for å administrere kategorier, valuta og dataimport/-eksport.

Å selvhoste ExpenseOwl på din egen VPS betyr at dine personlige økonomiske poster aldri forlater din infrastruktur. Det lettvektsdesignet distribueres på sekunder uten en databasetjeneste å vedlikeholde, noe som gjør det til en av de enkleste måtene å ta fullt eierskap over dine personlige økonomiske data.