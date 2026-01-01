Installer Trailarr med én-klikks installasjon.
Last ned og organiser automatisk film- og TV-trailere for dine Radarr- og Sonarr-mediebiblioteker.
Velg en VPS-plan for Trailarr
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Trailarr
Trailarr er en følgesvenn med åpen kildekode til arr-mediestakken som finner, laster ned og arkiverer trailere ved siden av filmene og TV-seriene som allerede administreres av Radarr og Sonarr. Den kobler seg til flere Radarr-, Sonarr- og Plex-instanser, oppdager om en trailer allerede eksisterer, og bruker yt-dlp med FFmpeg for å hente manglende i den oppløsningen og kodeken du velger.
Å hoste Trailarr selv på en VPS holder trailer-arbeidsflyten i gang kontinuerlig uten å binde opp en hjemmeserver, og nedlastede filer lander i de samme bibliotekstiene som medieserveren din allerede skanner. Tilpassbare navnekonvensjoner, kvalitetsprofiler og hendelseshistorikk gjør det enkelt å opprettholde en komplett trailersamling som fungerer med Plex, Jellyfin, Emby og Kodi.
Viktige funksjoner i Trailarr
Radarr og Sonarr synkronisering
Kobles til flere Radarr-, Sonarr- og Plex-instanser for å oppdage hver overvåkede film og TV-serie uten manuelle importer.
Automatiske trailernedlastinger
Bruker yt-dlp og FFmpeg i bunn for å hente trailere og rekode dem til din foretrukne oppløsning, kodek og lydinnstillinger.
Kvalitetsprofiler
Definer oppløsning per profil, format og filterregler slik at hvert bibliotek får trailere som samsvarer med kvalitetsstandardene sine.
Plex navnekonvensjoner
Lagrer trailere ved siden av mediefiler ved å bruke Plex-stilnavn slik at Plex, Jellyfin, Emby og Kodi plukker dem opp uten ekstra konfigurasjon.
Maskinvareakselerasjon
Valgfri VAAPI- og NVIDIA-akselerasjon fremskynder transkoding av trailere og holder CPU-bruken lav på store biblioteker.
Hendelseslogg og logger
Innebygd hendelsessporing og detaljerte logger viser nøyaktig hvilke trailere som ble lastet ned, hoppet over eller mislyktes for enkel feilsøking.
Hvorfor kjøre Trailarr på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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