Trailarr er en følgesvenn med åpen kildekode til arr-mediestakken som finner, laster ned og arkiverer trailere ved siden av filmene og TV-seriene som allerede administreres av Radarr og Sonarr. Den kobler seg til flere Radarr-, Sonarr- og Plex-instanser, oppdager om en trailer allerede eksisterer, og bruker yt-dlp med FFmpeg for å hente manglende i den oppløsningen og kodeken du velger.

Å hoste Trailarr selv på en VPS holder trailer-arbeidsflyten i gang kontinuerlig uten å binde opp en hjemmeserver, og nedlastede filer lander i de samme bibliotekstiene som medieserveren din allerede skanner. Tilpassbare navnekonvensjoner, kvalitetsprofiler og hendelseshistorikk gjør det enkelt å opprettholde en komplett trailersamling som fungerer med Plex, Jellyfin, Emby og Kodi.