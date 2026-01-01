Installer DbGate med ett klikk.
Kryssplattform databasebehandler med åpen kildekode som støtter MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis og mange flere SQL- og NoSQL-motorer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med DbGate
DbGate er en åpen kildekode kryssplattform databasebehandler som håndterer MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra og Amazon Redshift gjennom et enkelt nettbasert grensesnitt. I stedet for å bytte mellom leverandørspesifikke verktøy, kobler du til hver database fra ett arbeidsområde, kjører SQL- eller NoSQL-spørringer med flere faner, redigerer tabeller direkte og sammenligner skjemaer på tvers av miljøer.
Selvhosting av DbGate på din egen VPS holder tilkoblingsstrenger, lagrede spørringer og eksporterte data utelukkende på din infrastruktur uten skytelemetri eller lisensiering per bruker. Nettlesergrensesnittet er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, noe som gjør det nyttig for ad-hoc datainspeksjon, daglig administrasjon og samarbeidsfeilsøking uten å installere en skrivebordsklient på hver utviklermaskin.
Viktige funksjoner i DbGate
SQL og NoSQL sammen
Koble til MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra og flere fra ett enkelt arbeidsområde uten å sjonglere med leverandørspesifikke klienter.
Fanebasert spørringsredigerer
Kjør SQL- eller MongoDB-spørringer på tvers av flere faner med autofullføring, syntaksutheving og vedvarende historikk som overlever gjentilkoblinger og omstarter.
Visuell tabellredigerer
Bla gjennom, filtrer, sorter og rediger rader direkte med et regnearklignende rutenett, deretter lagre endringer via en generert SQL-diff før de treffer databasen.
Skjemasammenligning og eksport
Sammenlign skjemaer mellom to databaser, generer migrasjons-SQL, og eksporter tabeller eller spørringer til CSV, JSON, SQL-dumper eller Excel direkte fra nettleseren.
ER-diagram designer
Visualiser relasjoner med et interaktivt ER-diagram, og eksporter deretter oppsettet som SVG eller PNG for dokumentasjon og arkitekturgjennomganger.
Hvorfor kjøre DbGate på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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