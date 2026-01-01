DbGate er en åpen kildekode kryssplattform databasebehandler som håndterer MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra og Amazon Redshift gjennom et enkelt nettbasert grensesnitt. I stedet for å bytte mellom leverandørspesifikke verktøy, kobler du til hver database fra ett arbeidsområde, kjører SQL- eller NoSQL-spørringer med flere faner, redigerer tabeller direkte og sammenligner skjemaer på tvers av miljøer.

Selvhosting av DbGate på din egen VPS holder tilkoblingsstrenger, lagrede spørringer og eksporterte data utelukkende på din infrastruktur uten skytelemetri eller lisensiering per bruker. Nettlesergrensesnittet er tilgjengelig fra hvilken som helst enhet, noe som gjør det nyttig for ad-hoc datainspeksjon, daglig administrasjon og samarbeidsfeilsøking uten å installere en skrivebordsklient på hver utviklermaskin.