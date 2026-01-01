Installer ShipShipShip med ett klikk.
Lettvektig selvhostet endringslogg- og veikartplattform med fellesskapsstemmegivning, emojireaksjoner og nyhetsbrevautomatisering.
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Hva du kan bygge med ShipShipShip
ShipShipShip er en åpen kildekode-applikasjon for endringslogg og veikart som hjelper produktteam med å dele oppdateringer og samle tilbakemeldinger fra fellesskapet på ett sted. Bygget med SvelteKit og Go, kombinerer den en polert offentlig endringslogg med et kanban-stil adminpanel hvor hver utgivelse, feilretting og kommende idé lever ved siden av stemmene og reaksjonene den har fått.
Selvhosting av ShipShipShip på din VPS holder abonnentlister, SMTP-legitimasjon og tilbakemeldingsdata under din egen kontroll, fjerner pris per bruker for hostede alternativer, og lar deg merke den offentlige siden gjennom installerbare temaer som matcher produktet ditt.
Viktige funksjoner i ShipShipShip
Fellesskapsavstemning
Besøkende stemmer på foreslåtte funksjoner slik at teamet kan prioritere veikartet basert på reell etterspørsel i stedet for interne gjetninger.
Emoji-reaksjoner
Åtte reaksjonstyper lar lesere reagere på hvert innlegg, og gir en enkel tilbakemelding uten å tvinge dem gjennom en registreringsprosess.
Kanban-veikart
Dra-og-slipp-tavle med tilpassbare statuser holder hvert foreslåtte, pågående og leverte element synlig for hele teamet.
Automatisering av nyhetsbrev
SMTP-støttede nyhetsbrev sendes automatisk ut når en oppføring endrer status, slik at abonnenter får vite om utgivelser uten manuelle utsendelser.
Installerbare temaer
Manifest-drevet temasystem skiller administrasjonspanelet fra den offentlige endringsloggen slik at du kan matche produktets merkevarebygging nøyaktig.
RESTful API
Komplett REST API for hendelser, reaksjoner, stemmer og nyhetsbrevabonnenter gjør det enkelt å integrere med CI/CD eller markedsføringsverktøy.
Hvorfor kjøre ShipShipShip på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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