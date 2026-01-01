ShipShipShip er en åpen kildekode-applikasjon for endringslogg og veikart som hjelper produktteam med å dele oppdateringer og samle tilbakemeldinger fra fellesskapet på ett sted. Bygget med SvelteKit og Go, kombinerer den en polert offentlig endringslogg med et kanban-stil adminpanel hvor hver utgivelse, feilretting og kommende idé lever ved siden av stemmene og reaksjonene den har fått.

Selvhosting av ShipShipShip på din VPS holder abonnentlister, SMTP-legitimasjon og tilbakemeldingsdata under din egen kontroll, fjerner pris per bruker for hostede alternativer, og lar deg merke den offentlige siden gjennom installerbare temaer som matcher produktet ditt.