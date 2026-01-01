GitIngest bygger bro mellom tradisjonelle kodebaser og AI-drevne utviklingsarbeidsflyter ved å transformere hele Git-repositorier til strukturert, token-effektiv tekst som språkmodeller effektivt kan behandle. Den trekker ut kode med intelligent formatering, respekterer gitignore-mønstre og gir estimater for antall tokens slik at utviklere kan planlegge API-kostnader før de sender inn store uttrekk.

Selvhosting av GitIngest sikrer at proprietær kildekode aldri passerer gjennom eksterne servere. I motsetning til den offentlige tjenesten har din egen instans ingen hastighetsbegrensninger, noe som muliggjør ubegrenset repositoriebehandling for team med store behov for AI-assistert utvikling.