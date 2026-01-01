Installer GitIngest med ett-klikks installasjon.
Utviklerverktøy som konverterer Git-repositorier til optimaliserte tekstformater klare for AI- og LLM-analyse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GitIngest
GitIngest bygger bro mellom tradisjonelle kodebaser og AI-drevne utviklingsarbeidsflyter ved å transformere hele Git-repositorier til strukturert, token-effektiv tekst som språkmodeller effektivt kan behandle. Den trekker ut kode med intelligent formatering, respekterer gitignore-mønstre og gir estimater for antall tokens slik at utviklere kan planlegge API-kostnader før de sender inn store uttrekk.
Selvhosting av GitIngest sikrer at proprietær kildekode aldri passerer gjennom eksterne servere. I motsetning til den offentlige tjenesten har din egen instans ingen hastighetsbegrensninger, noe som muliggjør ubegrenset repositoriebehandling for team med store behov for AI-assistert utvikling.
Viktige funksjoner i GitIngest
Repositorium til LLM-konvertering
Transformer hele Git-repositorier til strukturert tekst optimalisert for språkmodeller, som bevarer kodekontekst uten manuell kopiering og liming.
Estimering av tokenantall
Viser antall tokens og statistikk for uttrekksstørrelse før du sender inn til en LLM API, som hjelper med å estimere kostnader på forhånd.
Privat repo-støtte
GitHub-integrasjon for personlig tilgangstoken muliggjør sikker behandling av private og proprietære repositorier.
Selektiv ekstraksjon
Trekk ut spesifikke kataloger eller moduler for fokusert AI-analyse i stedet for å sende en hel stor kodebase.
Smart filtrering
Ekskluderer automatisk binærfiler og respekterer gitignore-mønstre for å produsere ren, relevant tekstutdata.
Hvorfor kjøre GitIngest på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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