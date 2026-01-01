Opptil 69 % rabatt for Hoop

Deploy Hoop in one click installation.

Open-source infrastructure access gateway with AI-powered data masking, audit trails, and just-in-time access reviews.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Deploy Hoop in one click installation.

Velg en VPS-plan for Hoop

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦r
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB bÃ¥ndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB bÃ¥ndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB bÃ¥ndbredde
Mest populÃ¦r
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB bÃ¥ndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB bÃ¥ndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 Ã¥r. Avbryt nÃ¥r som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB bÃ¥ndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 Ã¥r
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 Ã¥r

Alle planer betales pÃ¥ forhÃ¥nd. MÃ¥nedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt pÃ¥ antall mÃ¥neder i planen din.

Hva du kan bygge med Hoop

Hoop is an open-source access gateway that intercepts connections between users and infrastructure â€” databases, servers, and APIs â€” automatically masking sensitive data and enforcing access policies at the protocol layer with sub-5ms latency. It combines AI-powered PII detection via Microsoft Presidio, comprehensive audit trails, and just-in-time approval workflows through Slack or Microsoft Teams, enabling zero standing privileges without disrupting developer workflows.

Self-hosting Hoop on your VPS means audit logs, session recordings, and data masking rules stay entirely on your infrastructure, satisfying data residency requirements for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS while eliminating the cost of managed security platforms.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Hoop

AI Data Masking

Automatically detects and masks PII, credit cards, and SSNs at the protocol layer with sub-5ms latency and no query performance impact.

Just-in-Time Reviews

Request production access and receive real-time approval notifications via Slack or Microsoft Teams for zero standing privileges.

Full Audit Trails

Session recording and comprehensive logs provide complete visibility for SOC 2, HIPAA, and PCI DSS compliance requirements.

Multi-Protocol Support

Proxy connections to PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis, MSSQL, SSH, Kubernetes, and HTTP APIs through a single gateway.

Query Guardrails

Block dangerous operations like DROP TABLE or DELETE without WHERE clauses before they execute on production databases.

Hvorfor kjÃ¸re Hoop pÃ¥ Hostinger

Start med ett klikk

FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

FÃ¥ applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhÃ¥ndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvÃ¥king.

Sikkerhet du kan stole pÃ¥

Innebygd Docker-manager

KjÃ¸r og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvÃ¥k prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nÃ¦r mÃ¥lgruppen din for Ã¥ Ã¸ke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og SÃ¸r-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole pÃ¥

Gad Iradufasha
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PrÃ¸v det risikofritt med vÃ¥r 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vÃ¥r refusjonspolicy for mer informasjon.

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