Novu er en åpen kildekode-plattform for varslingsinfrastruktur som gir produkt- og ingeniørteam en enkelt API for å sende varsler på tvers av alle kanaler — e-post, SMS, push, i appen og chat. I stedet for å integrere separate leverandører for hver kanal, dirigerer Novu alle varsler gjennom ett system med en visuell arbeidsflytbygger, kanalinnstillinger per bruker og en leveringslogg for feilsøking av mislykkede sendinger.

Selv-hosting av Novu holder varslingsinnhold, abonnentdata og leverandørlegitimasjon utelukkende på din egen infrastruktur. Det er ingen gebyrer per varsling, ingen data som forlater serverne dine, og full kontroll over ratebegrensninger og gjenforsøkspolicyer — noe som gjør det til det rette valget for personvernfølsomme applikasjoner og team som trenger forutsigbare varslingskostnader i stor skala.