Installer Novu med ett klikk.
Åpen kildekode-varslingsinfrastruktur for sending av e-post, SMS, push-varsler og varsler i appen gjennom et enkelt, samlet API.
Velg en VPS-plan for Novu
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Novu
Novu er en åpen kildekode-plattform for varslingsinfrastruktur som gir produkt- og ingeniørteam en enkelt API for å sende varsler på tvers av alle kanaler — e-post, SMS, push, i appen og chat. I stedet for å integrere separate leverandører for hver kanal, dirigerer Novu alle varsler gjennom ett system med en visuell arbeidsflytbygger, kanalinnstillinger per bruker og en leveringslogg for feilsøking av mislykkede sendinger.
Selv-hosting av Novu holder varslingsinnhold, abonnentdata og leverandørlegitimasjon utelukkende på din egen infrastruktur. Det er ingen gebyrer per varsling, ingen data som forlater serverne dine, og full kontroll over ratebegrensninger og gjenforsøkspolicyer — noe som gjør det til det rette valget for personvernfølsomme applikasjoner og team som trenger forutsigbare varslingskostnader i stor skala.
Viktige funksjoner i Novu
Flerkanals leveranse
Send e-post-, SMS-, push-, i appen- og chat-varsler via ett enkelt API uten å integrere hver leverandør separat.
Visuell arbeidsflytbygger
Lag varslingssekvenser i flere trinn med forgreningslogikk og forsinkelser med et dra-og-slipp-redigeringsprogram — ingen koding nødvendig.
50+ Leverandørintegrasjoner
Koble til SendGrid, Twilio, FCM, Slack og 50+ andre leverandører med ferdigbygde integrasjoner som administreres fullstendig fra dashbordets brukergrensesnitt.
Abonnentinnstillinger
La brukere kontrollere hvilke varslingskanaler de mottar per emne, noe som reduserer avmeldinger og forbedrer langsiktig engasjement.
Leveranse-observability
Inspiser statusen for hver varsling i en leveringslogg i sanntid med antall forsøk på nytt, leverandørresponser og feildetaljer.
Hvorfor kjøre Novu på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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