OpenRemote er en 100 % åpen kildekode IoT-plattform som lar deg innta data fra enhver enhet, modellere virkelige eiendeler, automatisere atferd med regler og levere tilpassede front-ends — alt fra en enkelt selvhostet stabel. Den støtter protokoller som MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus og Zigbee rett ut av esken, pluss et manager-API for tilpassede integrasjoner.

Selvhosting av OpenRemote på din VPS holder telemetri, automatiseringslogikk og sluttbrukerdata på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per enhet og uten leverandørlås. Denne malen inkluderer manageren, Keycloak-identitet, PostgreSQL og en HAProxy-kant med automatiske Let's Encrypt-sertifikater slik at stabelen er klar til å motta enheter over HTTPS og MQTT/TLS så snart den starter opp.