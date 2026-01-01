Installer OpenRemote med ett klikk.
IoT-plattform med åpen kildekode for ressursforvaltning, bygningsautomasjon, energiovervåking og orkestrering av tilkoblede enheter.
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Hva du kan bygge med OpenRemote
OpenRemote er en 100 % åpen kildekode IoT-plattform som lar deg innta data fra enhver enhet, modellere virkelige eiendeler, automatisere atferd med regler og levere tilpassede front-ends — alt fra en enkelt selvhostet stabel. Den støtter protokoller som MQTT, HTTP/REST, KNX, Velbus, Modbus og Zigbee rett ut av esken, pluss et manager-API for tilpassede integrasjoner.
Selvhosting av OpenRemote på din VPS holder telemetri, automatiseringslogikk og sluttbrukerdata på infrastruktur du kontrollerer, uten gebyrer per enhet og uten leverandørlås. Denne malen inkluderer manageren, Keycloak-identitet, PostgreSQL og en HAProxy-kant med automatiske Let's Encrypt-sertifikater slik at stabelen er klar til å motta enheter over HTTPS og MQTT/TLS så snart den starter opp.
Viktige funksjoner i OpenRemote
Flerprotokollagenter
Koble til enheter via MQTT, HTTP, KNX, Velbus, Modbus, Zigbee og mer uten å skrive protokollkode for hver integrasjon.
Eiendels- og attributtmodell
Modeller virkelige ting — bygninger, kjøretøy, energimålere — som typede eiendeler med attributter, metadata og historiske datapunkter.
Når-da og flytregler
Automatiser atferd ved hjelp av en visuell 'når-da'-redigerer, flytbaserte regler, eller JavaScript og Groovy for avanserte scenarier.
Multi-tenant-domener
Isoler kunder eller nettsteder i separate Keycloak-støttede områder med brukere, ressurser og dashbord per område.
Innsikts-dashbord
Bygg tilpassede dashbord over live og historiske attributtdata uten å eksportere til et separat analyseverktøy.
MQTT- og HTTP-API-er
Eksponer en innebygd MQTT-megler på port 8883 og REST- og WebSocket-API-er slik at eksterne systemer kan lese og skrive aktivatilstand.
Hvorfor kjøre OpenRemote på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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