Installer Mazanoke med ett klikk.
Personvernfokusert nettleserbasert bildeoptimaliserer som komprimerer og konverterer bilder uten å laste opp til noen server.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mazanoke
Mazanoke er en selvhostet bildeoptimalisator som kjører utelukkende i nettleseren. Når brukere komprimerer, endrer størrelse på eller konverterer bilder via Mazanoke-grensesnittet, skjer all behandling lokalt på enheten deres — ingen bildedata overføres til serveren eller noen tredjepart. Dette gjør den egnet for behandling av sensitive bilder som ikke kan lastes opp til skybaserte komprimeringsverktøy.
I motsetning til hostede bildeoptimaliseringstjenester, gir selvhosting av Mazanoke på din VPS teamet ditt et privat, alltid tilgjengelig endepunkt for bildebehandling. Den støtter et bredt spekter av formater, fjerner automatisk EXIF-metadata som GPS-posisjon og tidsstempler, og kan beskyttes med valgfri HTTP basic-autentisering for å begrense tilgangen.
Viktige funksjoner i Mazanoke
Nettleserbasert behandling
All bildekomprimering og konvertering kjører lokalt i nettleseren — ingen bildedata sendes til serveren eller noen ekstern tjeneste.
Flerformatkonvertering
Konverter mellom JPEG, PNG, WebP, AVIF, HEIC, GIF, ICO og TIFF i hvilken som helst kombinasjon med justerbare kvalitetsinnstillinger.
Automatisk EXIF-fjerning
Fjern innebygde metadata inkludert GPS-posisjon, tidsstempler og kamerainformasjon fra bilder før deling.
HTTP grunnleggende autentisering
Tilgang er beskyttet av HTTP basic authentication som standard, og begrenser instansen din til kun autoriserte brukere.
PWA offline-støtte
Installer Mazanoke som en progressiv webapp for offline bildebehandling uten å kreve en internettforbindelse.
Hvorfor kjøre Mazanoke på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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