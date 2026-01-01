Mazanoke er en selvhostet bildeoptimalisator som kjører utelukkende i nettleseren. Når brukere komprimerer, endrer størrelse på eller konverterer bilder via Mazanoke-grensesnittet, skjer all behandling lokalt på enheten deres — ingen bildedata overføres til serveren eller noen tredjepart. Dette gjør den egnet for behandling av sensitive bilder som ikke kan lastes opp til skybaserte komprimeringsverktøy.

I motsetning til hostede bildeoptimaliseringstjenester, gir selvhosting av Mazanoke på din VPS teamet ditt et privat, alltid tilgjengelig endepunkt for bildebehandling. Den støtter et bredt spekter av formater, fjerner automatisk EXIF-metadata som GPS-posisjon og tidsstempler, og kan beskyttes med valgfri HTTP basic-autentisering for å begrense tilgangen.