Wealthfolio er et personvernfokusert investeringsverktøy med åpen kildekode som samler beholdninger fra flere meglere og banker i ett enkelt dashbord. Det sporer porteføljeutvikling, nettoformue, utbytte og inntekt, og sammenligner avkastningen din med indekser som S&P 500 — alt uten å sende finansdataene dine til en tredjeparts skytjeneste.

Å drifte Wealthfolio selv på din egen VPS gir deg full kontroll over finansdataene dine. Applikasjonen lagrer alt i en lokal SQLite-database, noe som gjør sikkerhetskopiering enkelt og eliminerer abonnementsavgifter. Med støtte for CSV-import, Monte Carlo-simuleringer for pensjonsplanlegging og innebygde anbefalinger for rebalansering av portefølje, dekker det hele spekteret av personlig investeringsforvaltning.