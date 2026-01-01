Installer Wealthfolio med ett klikk.
Åpen kildekode-basert personlig investeringssporer for porteføljer, nettoformue og finansiell ytelsesanalyse.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Wealthfolio
Wealthfolio er et personvernfokusert investeringsverktøy med åpen kildekode som samler beholdninger fra flere meglere og banker i ett enkelt dashbord. Det sporer porteføljeutvikling, nettoformue, utbytte og inntekt, og sammenligner avkastningen din med indekser som S&P 500 — alt uten å sende finansdataene dine til en tredjeparts skytjeneste.
Å drifte Wealthfolio selv på din egen VPS gir deg full kontroll over finansdataene dine. Applikasjonen lagrer alt i en lokal SQLite-database, noe som gjør sikkerhetskopiering enkelt og eliminerer abonnementsavgifter. Med støtte for CSV-import, Monte Carlo-simuleringer for pensjonsplanlegging og innebygde anbefalinger for rebalansering av portefølje, dekker det hele spekteret av personlig investeringsforvaltning.
Viktige funksjoner i Wealthfolio
Konsolidering av flere meglere
Samle beholdninger fra flere meglere og bankkontoer i ett samlet dashbord, med støtte for CSV-import for enkel ombordstigning.
Analyse av porteføljeytelse
Sammenlign kontoytelse mot store indekser som S&P 500 og spor tidsvektet avkastning gjennom hele investeringshistorikken din.
Sporing av nettoformue
Overvåk alle eiendeler og forpliktelser samlet for å få et nøyaktig, oppdatert bilde av din totale økonomiske posisjon over tid.
Overvåking av utbytte og inntekt
Spor automatisk utbyttebetalinger og renteinntekter på tvers av alle beholdninger, noe som gir deg en klar oversikt over dine passive inntektsstrømmer.
Verktøy for pensjonsplanlegging
Kjør Monte Carlo-simuleringer og FIRE-prognoser for å stressteste sparestrategien din og anslå når du kan oppnå økonomisk uavhengighet.
Porteføljerebalansering
Angi målprosentandeler for aktivafordeling og motta anbefalinger for rebalansering som holder porteføljen din i tråd med investeringsstrategien din.
Hvorfor kjøre Wealthfolio på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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