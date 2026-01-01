Opptil 69 % rabatt for Wealthfolio

Installer Wealthfolio med ett klikk.

Åpen kildekode-basert personlig investeringssporer for porteføljer, nettoformue og finansiell ytelsesanalyse.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Wealthfolio med ett klikk.

Velg en VPS-plan for Wealthfolio

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
63% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr96,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Wealthfolio

Wealthfolio er et personvernfokusert investeringsverktøy med åpen kildekode som samler beholdninger fra flere meglere og banker i ett enkelt dashbord. Det sporer porteføljeutvikling, nettoformue, utbytte og inntekt, og sammenligner avkastningen din med indekser som S&P 500 — alt uten å sende finansdataene dine til en tredjeparts skytjeneste.

Å drifte Wealthfolio selv på din egen VPS gir deg full kontroll over finansdataene dine. Applikasjonen lagrer alt i en lokal SQLite-database, noe som gjør sikkerhetskopiering enkelt og eliminerer abonnementsavgifter. Med støtte for CSV-import, Monte Carlo-simuleringer for pensjonsplanlegging og innebygde anbefalinger for rebalansering av portefølje, dekker det hele spekteret av personlig investeringsforvaltning.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Wealthfolio

Konsolidering av flere meglere

Samle beholdninger fra flere meglere og bankkontoer i ett samlet dashbord, med støtte for CSV-import for enkel ombordstigning.

Analyse av porteføljeytelse

Sammenlign kontoytelse mot store indekser som S&P 500 og spor tidsvektet avkastning gjennom hele investeringshistorikken din.

Sporing av nettoformue

Overvåk alle eiendeler og forpliktelser samlet for å få et nøyaktig, oppdatert bilde av din totale økonomiske posisjon over tid.

Overvåking av utbytte og inntekt

Spor automatisk utbyttebetalinger og renteinntekter på tvers av alle beholdninger, noe som gir deg en klar oversikt over dine passive inntektsstrømmer.

Verktøy for pensjonsplanlegging

Kjør Monte Carlo-simuleringer og FIRE-prognoser for å stressteste sparestrategien din og anslå når du kan oppnå økonomisk uavhengighet.

Porteføljerebalansering

Angi målprosentandeler for aktivafordeling og motta anbefalinger for rebalansering som holder porteføljen din i tråd med investeringsstrategien din.

Hvorfor kjøre Wealthfolio på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Anbefalt serverplassering:

Sjekker...

Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
Kom i gang
Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀

Noel
Noel

Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.

Omkar
Omkar

Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundesupport-teamet var utrolig tålmodige og grundige.

Sylvain
Sylvain

Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.

Martin K
Martin K

Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.

30-dagers pengene-tilbake-garanti

Prøv det risikofritt med vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti. Se vår refusjonspolicy for mer informasjon.

Kom i gang

Utforsk flere apper å distribuere

Actual Budget

Actual Budget

Personvernfokusert app for personlig økonomi med konvoluttbudsjettering

Velg
Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

Velg
Bigcapital

Bigcapital

Selvhostet plattform for finansregnskap med intelligent rapportering og støtte for flere valutaer

Velg
Se alle applikasjoner

Vi bryr oss om ditt personvern

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at siden skal fungere skikkelig og for å få data om hvordan du samhandler med den, samt for markedsføringsformål. Ved å godta samtykker du i å lagre informasjonskapsler på enheten din for annonsemålretting, personlig tilpasning og analyser som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler.