Kimai er en moden åpen kildekode-applikasjon for tidsregistrering som gir frilansere, byråer og bedrifter en pålitelig måte å logge fakturerbare timer, administrere klientprosjekter og produsere nøyaktige fakturaer. Med et rent webgrensesnitt, støtte for flere brukere og rollebaserte tillatelser, skalerer den fra en enkeltutvikler som sporer sin egen tid til et byrå som koordinerer dusinvis av teammedlemmer på tvers av mange klienter.

I motsetning til SaaS-tidsregistreringsverktøy som tar betalt per bruker, betyr selvhosting av Kimai på din egen VPS ingen gjentakende abonnementskostnader og fullt eierskap til tidsregistreringene og faktureringsdataene dine. Denne malen inkluderer MySQL for holdbar, produksjonsklar lagring.