Installer Jelly-Clipper med ett klikk.
Selvhostet følgeapp for Jellyfin som oppretter, deler og administrerer videoklipp fra mediebiblioteket ditt.
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Hva du kan bygge med Jelly-Clipper
Jelly-Clipper er en åpen kildekode-nettbasert følgesvenn til Jellyfin som gjør ethvert øyeblikk i mediebiblioteket ditt om til et delbart klipp. Lim inn en Jellyfin video-URL, velg et start- og sluttpunkt, og Jelly-Clipper produserer et permanent klipp som lagres sammen med biblioteket ditt og er tilgjengelig for alle autentiserte Jellyfin-brukere på din instans.
Å drifte Jelly-Clipper selv på en VPS holder klipp, nedlastede kildefiler og SQLite-databasen på infrastruktur du kontrollerer, uten tredjeparts opplastinger, ingen offentlige delingstjenester, og en planlagt cron-jobb som automatisk frigjør lagringsplass ved å slette mellomlagrede originaler som er eldre enn din oppbevaringsperiode.
Viktige funksjoner i Jelly-Clipper
URL-basert utklipp
Lim inn en Jellyfin video-URL og definer start- og sluttidspunkter for å generere et klipp uten å forlate nettleseren.
Jellyfin-autentisering
Gjenbruker Jellyfin-brukerkontoer slik at bare medlemmer av din Jellyfin-instans kan vise, opprette eller administrere klipp.
Permanent utklippsbibliotek
Lagrede klipp lagres permanent i hver brukerprofil med delbare lenker tilgjengelige for resten av instansen.
Smart lokal avspilling
Oppdager når den originale mediefilen er montert lokalt og spiller den av direkte for å hoppe over unødvendige nedlastinger eller omkodinger.
Automatisert opprydding
En konfigurerbar cron-jobb fjerner nedlastede kildefiler etter en oppbevaringsperiode slik at videovolumet holder seg under kontroll.
Hvorfor kjøre Jelly-Clipper på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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