Jelly-Clipper er en åpen kildekode-nettbasert følgesvenn til Jellyfin som gjør ethvert øyeblikk i mediebiblioteket ditt om til et delbart klipp. Lim inn en Jellyfin video-URL, velg et start- og sluttpunkt, og Jelly-Clipper produserer et permanent klipp som lagres sammen med biblioteket ditt og er tilgjengelig for alle autentiserte Jellyfin-brukere på din instans.

Å drifte Jelly-Clipper selv på en VPS holder klipp, nedlastede kildefiler og SQLite-databasen på infrastruktur du kontrollerer, uten tredjeparts opplastinger, ingen offentlige delingstjenester, og en planlagt cron-jobb som automatisk frigjør lagringsplass ved å slette mellomlagrede originaler som er eldre enn din oppbevaringsperiode.