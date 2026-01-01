Installer Bookshelf med ett klikk.
Aktiv fellesskapsgjenoppliving av Readarr for å automatisere administrasjon av e-bok- og lydbokbibliotek.
Velg en VPS-plan for Bookshelf
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Bookshelf
Bookshelf er den fellesskapsvedlikeholdte etterfølgeren til Readarr, bygget på det samme arr-rammeverket som driver Sonarr og Radarr. Den overvåker favorittforfatterne dine, sporer nye utgivelser, og laster automatisk ned og organiserer bøker via dine eksisterende nedlastingsklienter — inkludert qBittorrent, Transmission, SABnzbd og NZBGet — før den arkiverer dem i Calibre- eller Calibre-Web-biblioteket ditt med rene metadata.
Selv-hosting av Bookshelf på en VPS holder tjenesten i gang 24/7 slik at utgivelser fanges opp i det øyeblikket de dukker opp, uten å være avhengig av at en hjemmemaskin er online. Vedvarende volumer bevarer forfatterlistene, kvalitetsprofilene og nedlastingshistorikken din på tvers av container-oppdateringer.
Viktige funksjoner i Bookshelf
Automatisert forfattersporing
Overvåk hele forfatterbibliografier og serier slik at hver nye utgivelse blir satt i kø for nedlasting automatisk uten manuelt søk.
Støtte for flerformat e-bøker
Håndterer EPUB-, MOBI-, AZW3-, PDF- og lydbokformater, inkludert M4B, noe som gir deg ett verktøy for hele ditt digitale bibliotek.
Last ned klientintegrasjon
Kobles til qBittorrent, Transmission, Deluge, SABnzbd og NZBGet slik at bøker havner i biblioteket ditt gjennom den klienten du allerede bruker.
Calibre Biblioteksynkronisering
Integreres direkte med Calibre og Calibre-Web for å importere nye anskaffelser med konsistent metadata og mappenavn automatisk.
Administrasjon av kvalitetsprofiler
Definer foretrukne formater og reservealternativer per profil, som sikrer at nedlastinger oppfyller kvalitetsstandardene dine uten manuell inngripen.
Hvorfor kjøre Bookshelf på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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