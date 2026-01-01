Bookshelf er den fellesskapsvedlikeholdte etterfølgeren til Readarr, bygget på det samme arr-rammeverket som driver Sonarr og Radarr. Den overvåker favorittforfatterne dine, sporer nye utgivelser, og laster automatisk ned og organiserer bøker via dine eksisterende nedlastingsklienter — inkludert qBittorrent, Transmission, SABnzbd og NZBGet — før den arkiverer dem i Calibre- eller Calibre-Web-biblioteket ditt med rene metadata.

Selv-hosting av Bookshelf på en VPS holder tjenesten i gang 24/7 slik at utgivelser fanges opp i det øyeblikket de dukker opp, uten å være avhengig av at en hjemmemaskin er online. Vedvarende volumer bevarer forfatterlistene, kvalitetsprofilene og nedlastingshistorikken din på tvers av container-oppdateringer.