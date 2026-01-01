ManageIQ er en åpen kildekode-plattform for skyadministrasjon og orkestrering — oppstrømsprosjektet bak Red Hat CloudForms — som forener operasjoner på tvers av virtuelle maskiner, containere, offentlige skyer og nettverk under én enkelt konsoll. Den oppdager infrastruktur på tvers av VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud og mer, og legger deretter policy, automatisering og kostnadsfordeling på toppen.

Selvhosting av ManageIQ beholder dine inventardata, automatiseringsarbeidsflyter og policydefinisjoner på infrastruktur du kontrollerer, uten lisensavgifter per node. Alt-i-ett-containeren inkluderer applikasjonen, PostgreSQL-databasen og memcached, slik at du kan evaluere hele plattformen fra en enkelt distribusjon.