Installer ManageIQ med ett-klikks installasjon.
Åpen kildekodebasert hybrid skyadministrasjonsplattform for virtuelle maskiner, kontainere, nettverk og lagring.
Velg en VPS-plan for ManageIQ
Hva du kan bygge med ManageIQ
ManageIQ er en åpen kildekode-plattform for skyadministrasjon og orkestrering — oppstrømsprosjektet bak Red Hat CloudForms — som forener operasjoner på tvers av virtuelle maskiner, containere, offentlige skyer og nettverk under én enkelt konsoll. Den oppdager infrastruktur på tvers av VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud og mer, og legger deretter policy, automatisering og kostnadsfordeling på toppen.
Selvhosting av ManageIQ beholder dine inventardata, automatiseringsarbeidsflyter og policydefinisjoner på infrastruktur du kontrollerer, uten lisensavgifter per node. Alt-i-ett-containeren inkluderer applikasjonen, PostgreSQL-databasen og memcached, slik at du kan evaluere hele plattformen fra en enkelt distribusjon.
Viktige funksjoner i ManageIQ
Hybrid cloud-oversikt
Oppdag og spor VM-er, kontainere, nettverk og lagring på tvers av VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure og Google Cloud fra én konsoll.
Retningslinjer og samsvar
Definer retningslinjer som automatisk oppdager avvik, håndhever tagging og utbedrer ikke-kompatible arbeidsmengder på tvers av hver administrerte leverandør.
Automatiseringsmotor
Kjør hendelsesdrevet Ruby-automatisering, Ansible-playbooks og godkjenningsarbeidsflyter for å klargjøre, avvikle og rekonfigurere ressurser i stor skala.
Selvbetjeningskatalog
Publiser tjenestekataloger med kvoter og godkjenninger slik at team kan be om VM-er, containere eller stakker uten å opprette saker.
Tilbakebelastning og måling
Fordel infrastrukturkostnader tilbake til leietakere, prosjekter eller avdelinger med prisplaner basert på CPU, minne, lagring og nettverksbruk.
REST API og CLI
Styr hver konsollhandling fra et versjonert REST API eller miqcli-kommandolinjen for GitOps-lignende infrastrukturarbeidsflyter.
Hvorfor kjøre ManageIQ på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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