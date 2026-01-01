Opptil 66 % rabatt for ManageIQ

Installer ManageIQ med ett-klikks installasjon.

Åpen kildekodebasert hybrid skyadministrasjonsplattform for virtuelle maskiner, kontainere, nettverk og lagring.

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AI-administrert VPS
kr264,99/mnd
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Installer ManageIQ med ett-klikks installasjon.

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KVM 8
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
kr782,99
SPAR 66%
kr264,99/mnd
KVM 8
kr782,99
SPAR 66%
kr264,99/mnd
Få 24 måneder for kr 6 359,76 (vanlig pris kr 18 791,76). Fornyes på kr 601,99/mnd.
Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med ManageIQ

ManageIQ er en åpen kildekode-plattform for skyadministrasjon og orkestrering — oppstrømsprosjektet bak Red Hat CloudForms — som forener operasjoner på tvers av virtuelle maskiner, containere, offentlige skyer og nettverk under én enkelt konsoll. Den oppdager infrastruktur på tvers av VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud og mer, og legger deretter policy, automatisering og kostnadsfordeling på toppen.

Selvhosting av ManageIQ beholder dine inventardata, automatiseringsarbeidsflyter og policydefinisjoner på infrastruktur du kontrollerer, uten lisensavgifter per node. Alt-i-ett-containeren inkluderer applikasjonen, PostgreSQL-databasen og memcached, slik at du kan evaluere hele plattformen fra en enkelt distribusjon.

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Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i ManageIQ

Hybrid cloud-oversikt

Oppdag og spor VM-er, kontainere, nettverk og lagring på tvers av VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure og Google Cloud fra én konsoll.

Retningslinjer og samsvar

Definer retningslinjer som automatisk oppdager avvik, håndhever tagging og utbedrer ikke-kompatible arbeidsmengder på tvers av hver administrerte leverandør.

Automatiseringsmotor

Kjør hendelsesdrevet Ruby-automatisering, Ansible-playbooks og godkjenningsarbeidsflyter for å klargjøre, avvikle og rekonfigurere ressurser i stor skala.

Selvbetjeningskatalog

Publiser tjenestekataloger med kvoter og godkjenninger slik at team kan be om VM-er, containere eller stakker uten å opprette saker.

Tilbakebelastning og måling

Fordel infrastrukturkostnader tilbake til leietakere, prosjekter eller avdelinger med prisplaner basert på CPU, minne, lagring og nettverksbruk.

REST API og CLI

Styr hver konsollhandling fra et versjonert REST API eller miqcli-kommandolinjen for GitOps-lignende infrastrukturarbeidsflyter.

Hvorfor kjøre ManageIQ på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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