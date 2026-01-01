Mbin er en føderert innholdsaggregator med åpen kildekode som kombinerer deling av lenker, trådede diskusjoner, stemmegivning og mikroblogging på én enkelt plattform. Som en fellesskapsvedlikeholdt fork av Kbin, snakker den ActivityPub naturlig, slik at din instans samhandler med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed og det bredere fediverset uten broer eller ekstra oppsett.

Å kjøre Mbin på din egen VPS gir deg et selvstyrt hjørne av fediverset hvor du setter reglene, modererer magasinene og lagrer hvert innlegg og hver stemme i en database du eier. Det er ingen sentralt selskap, ingen reklame, ingen algoritmiske omorganiseringer av tidslinjer, og ingen plattformvilkår som kan endres uten varsel.