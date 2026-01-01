Installer Mbin med ett klikk.
Selvhostet føderert lenkeaggregator og diskusjonsplattform bygget på ActivityPub — en fellesskapsdrevet fork av Kbin.
Velg en VPS-plan for Mbin
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Mbin
Mbin er en føderert innholdsaggregator med åpen kildekode som kombinerer deling av lenker, trådede diskusjoner, stemmegivning og mikroblogging på én enkelt plattform. Som en fellesskapsvedlikeholdt fork av Kbin, snakker den ActivityPub naturlig, slik at din instans samhandler med Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed og det bredere fediverset uten broer eller ekstra oppsett.
Å kjøre Mbin på din egen VPS gir deg et selvstyrt hjørne av fediverset hvor du setter reglene, modererer magasinene og lagrer hvert innlegg og hver stemme i en database du eier. Det er ingen sentralt selskap, ingen reklame, ingen algoritmiske omorganiseringer av tidslinjer, og ingen plattformvilkår som kan endres uten varsel.
Viktige funksjoner i Mbin
ActivityPub-føderasjon
Innebygd ActivityPub-støtte kobler instansen din til Lemmy, Mastodon, PeerTube, Pixelfed og alle andre kompatible fediverse-servere.
Magasiner og tråder
Organiser innhold i emnebaserte magasiner med Reddit-lignende trådede kommentarer, stemmegivning og en kjent lenkeaggregatoropplevelse.
Innebygd mikroblogging
Legg ut korte oppdateringer ved siden av lengre tråder og la begge nå det samme fødererte publikummet fra én konto.
Moderering og føderasjonskontroller
Moderatorer per magasin, instans-brede administratorverktøy og føderasjonens tillatelses- eller blokkeringslister lar deg forme fellesskapet du ønsker å være vert for.
OAuth og REST API
Førsteklasses OAuth 2.0-server og dokumentert REST API driver tredjeparts mobilklienter, boter og integrasjoner.
Åpen kildekode og fellesskapsledet
AGPL-lisensiert og vedlikeholdt av et aktivt fellesskap av bidragsytere etter forking fra Kbin — ingen enkeltleverandøravhengighet.
Hvorfor kjøre Mbin på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.