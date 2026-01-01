Hugo er verdens raskeste statiske nettstedgenerator, skrevet i Go og i stand til å bygge komplette nettsteder på millisekunder. Den driver dokumentasjonsportaler, markedsføringssider, personlige blogger og bedriftens web-eiendommer for team som spenner fra individuelle utviklere til store organisasjoner som Kubernetes, Netlify og Let's Encrypt.

Selv-hosting av Hugo på din egen VPS gir deg et vedvarende utviklingsmiljø tilgjengelig fra hvor som helst — ideelt for distribuerte team, automatiserte bygge-pipelines og staging-miljøer. Nettstedets stillas, temakonfigurasjon og innhold er alltid tilgjengelig via SSH uten å være avhengig av noen tredjeparts hosting-tjeneste.