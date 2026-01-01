Installer Hugo med ett klikk.
Verdens raskeste statisk nettstedsgenerator for å bygge dokumentasjonssider, blogger og porteføljer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Hugo
Hugo er verdens raskeste statiske nettstedgenerator, skrevet i Go og i stand til å bygge komplette nettsteder på millisekunder. Den driver dokumentasjonsportaler, markedsføringssider, personlige blogger og bedriftens web-eiendommer for team som spenner fra individuelle utviklere til store organisasjoner som Kubernetes, Netlify og Let's Encrypt.
Selv-hosting av Hugo på din egen VPS gir deg et vedvarende utviklingsmiljø tilgjengelig fra hvor som helst — ideelt for distribuerte team, automatiserte bygge-pipelines og staging-miljøer. Nettstedets stillas, temakonfigurasjon og innhold er alltid tilgjengelig via SSH uten å være avhengig av noen tredjeparts hosting-tjeneste.
Viktige funksjoner i Hugo
Byggetider i millisekunder
Hugo bygger selv store nettsteder med tusenvis av sider på under ett sekund, dramatisk raskere enn JavaScript-baserte generatorer.
Null avhengigheter
Hugo leveres som en enkelt binærfil uten kjøretidsavhengigheter, noe som eliminerer versjonskonflikter og forenkler distribusjonsrørledninger.
Innebygd Asset Pipeline
Innebygd bildebehandling, JavaScript-pakking, Sass-kompilering og TailwindCSS-støtte uten ekstra byggeverktøy.
Live Reload-server
Den innebygde utviklingsserveren gjenspeiler innholds- og designendringer umiddelbart, noe som akselererer iterasjonen under nettstedsutvikling.
Flerspråklig kundeservice
Innebygd i18n med innhold per språk, URL-er og menyer gjør det enkelt å bygge flerspråklige nettsteder uten tilleggsprogrammer.
Hvorfor kjøre Hugo på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
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