Grafana Pyroscope er en åpen kildekode-database for kontinuerlig profilering, bygget for å lagre og spørre profileringsdata fra produksjonsapplikasjoner i stor skala. I motsetning til engangsprofilere som du kjører under hendelser, tar Pyroscope kontinuerlig inn profiler fra Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF og OpenTelemetry-kilder, slik at du kan sammenligne flammediagrammer på tvers av distribusjoner, regioner eller en hvilken som helst tilpasset etikett.

Å drifte Pyroscope selv på din VPS holder sensitive profildata (som ofte inneholder funksjonsnavn, filstier og stakkspor fra koden din) borte fra tredjepartstjenester, samtidig som du kan justere oppbevaring og lagring for å matche arbeidsbelastningen din. Den medfølgende enkeltbinære modusen kjører distributør-, inntaker-, spørrings- og komprimeringskomponentene i én container med lokal filsystemlagring – ingen Kubernetes, objektlagring eller eksterne avhengigheter kreves.