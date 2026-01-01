Distribuer Grafana Pyroscope med ett klikk-installasjon.
Åpen kildekode-backend for kontinuerlig profilering som hjelper deg med å feilsøke CPU-, minne- og latensproblemer ned til en enkelt kodelinje.
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Hva du kan bygge med Grafana Pyroscope
Grafana Pyroscope er en åpen kildekode-database for kontinuerlig profilering, bygget for å lagre og spørre profileringsdata fra produksjonsapplikasjoner i stor skala. I motsetning til engangsprofilere som du kjører under hendelser, tar Pyroscope kontinuerlig inn profiler fra Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF og OpenTelemetry-kilder, slik at du kan sammenligne flammediagrammer på tvers av distribusjoner, regioner eller en hvilken som helst tilpasset etikett.
Å drifte Pyroscope selv på din VPS holder sensitive profildata (som ofte inneholder funksjonsnavn, filstier og stakkspor fra koden din) borte fra tredjepartstjenester, samtidig som du kan justere oppbevaring og lagring for å matche arbeidsbelastningen din. Den medfølgende enkeltbinære modusen kjører distributør-, inntaker-, spørrings- og komprimeringskomponentene i én container med lokal filsystemlagring – ingen Kubernetes, objektlagring eller eksterne avhengigheter kreves.
Viktige funksjoner i Grafana Pyroscope
Kontinuerlig profilering
Samle inn profiler fra kjørende tjenester døgnet rundt i stedet for å vente på en hendelse, slik at du kan sammenligne to vilkårlige tidspunkter på et flammediagram.
Flerspråklig støtte
Native SDK-er for Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust og .NET, pluss Grafana Alloy auto-instrumentering og eBPF for nullkode-profilering av enhver binærfil.
OpenTelemetry-kompatibel
Motta profiler over OpenTelemetry-protokollen og korreler dem med eksisterende spor, metrikker og logger uten å endre samler-pipeline din.
Flammegraf-sammenligninger
Sammenlign to flammediagrammer side om side for å umiddelbart se hvilke funksjoner som ble dårligere etter en utrulling, skalerte dårlig under belastning, eller forbedret seg etter en fiks.
Taggbasert filtrering
Segmenter profiler etter hvilken som helst etikett — tjeneste, region, versjon, leietaker eller egendefinert dimensjon — for å isolere den nøyaktige arbeidsbelastningen som forårsaker en ytelsesregresjon.
Enkelt binær lagring
Kjører som én container med lokal filsystemlagring som standard, med valgfri S3-, GCS- og Azure-backend når du vokser ut av en enkelt node.
Hvorfor kjøre Grafana Pyroscope på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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