Installer Casibase med ett klikk.
Åpen kildekode AI-kunnskapsbase og LLM-drevet chatteplattform for å bygge domenespesifikke assistenter.
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Hva du kan bygge med Casibase
Casibase er en åpen kildekode-plattform for kunnskapsstyring og AI-chatbot som lar organisasjoner bygge domenespesifikke assistenter støttet av reelle bedriftsdata. Den kombinerer embedding-basert dokumentinntak med støtte for flere store språkmodeller — inkludert ChatGPT, Claude, Llama 3 og DeepSeek — slik at team kan spørre sin egen kunnskapsbase via et naturlig språk-chatgrensesnitt uten å sende rådokumenter til tredjepartstjenester.
Selv-hosting av Casibase på din egen VPS holder proprietære dokumenter, samtalelogg og modell-API-nøkler fullstendig på infrastruktur du kontrollerer. Stacken leveres med MySQL for persistens og integreres med Casdoor for bedriftsgradert autentisering inkludert GitHub, Google og tilpassede OAuth-leverandører.
Viktige funksjoner i Casibase
Multi-modell LLM-støtte
Koble til ChatGPT, Claude, Llama 3, DeepSeek R1 og HuggingFace-modeller slik at du kan bytte eller sammenligne leverandører uten å måtte laste inn kunnskapsbasen din på nytt.
Innbyggingsbasert gjenfinning
Dokumenter blir delt opp og innebygd ved inntakstidspunktet, noe som muliggjør semantisk søk som viser kontekstuelt relevante passasjer i stedet for søkeordtreff.
Bedriftsautentisering
Casdoor-integrasjon tilbyr enkeltpålogging med GitHub, Google og bedrifts-OAuth-leverandører, med finkornede tilgangskontroller på tvers av kunnskapslagre.
Flerspråklig grensesnitt
Webgrensesnittet leveres med støtte for 12 språk, noe som gjør det tilgjengelig for globalt distribuerte team uten ytterligere lokaliseringsarbeid.
Fjerntilgang til eiendeler
Innebygd støtte for RDP-, VNC- og SSH-protokoller lar deg knytte ekstern infrastruktur som kunnskapsressurser sammen med dokumenter og chatlogg.
Hvorfor kjøre Casibase på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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