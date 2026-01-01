Casibase er en åpen kildekode-plattform for kunnskapsstyring og AI-chatbot som lar organisasjoner bygge domenespesifikke assistenter støttet av reelle bedriftsdata. Den kombinerer embedding-basert dokumentinntak med støtte for flere store språkmodeller — inkludert ChatGPT, Claude, Llama 3 og DeepSeek — slik at team kan spørre sin egen kunnskapsbase via et naturlig språk-chatgrensesnitt uten å sende rådokumenter til tredjepartstjenester.

Selv-hosting av Casibase på din egen VPS holder proprietære dokumenter, samtalelogg og modell-API-nøkler fullstendig på infrastruktur du kontrollerer. Stacken leveres med MySQL for persistens og integreres med Casdoor for bedriftsgradert autentisering inkludert GitHub, Google og tilpassede OAuth-leverandører.