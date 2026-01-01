Installer Dkron med ett klikk.
Distribuert, feiltolerant jobbplanlegger med et webgrensesnitt og innebygd klynging for svært pålitelige cron-jobber.
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Hva du kan bygge med Dkron
Dkron er et åpen kildekode distribuert jobbplanleggingssystem skrevet i Go som erstatter tradisjonell cron med et feiltolerant, klyngemedvetent alternativ. I motsetning til enkeltverts-cron, bruker Dkron Raft-konsensusprotokollen og et sladderbasert medlemskapslag slik at jobber fortsetter å kjøre selv når individuelle noder feiler, noe som eliminerer det enkeltpunktet for feil som plager klassiske crontabs.
Selvhosting av Dkron på din egen VPS holder tidsplaner, utførelseshistorikk og jobblast under din kontroll, samtidig som det eksponerer et innebygd webgrensesnitt, REST API og HTTP/shell-utførere for å kjøre skript, webhooks og eksterne kommandoer. Den medfølgende lagringsmotoren fjerner behovet for en ekstern database, noe som gjør distribusjonen til en enkelt container med et vedvarende datavolum for Raft-tilstand og jobbhistorikk.
Viktige funksjoner i Dkron
Feiltolerant planlegging
Raft-basert konsensus holder cron-jobbene dine kjørende gjennom nodefeil, omstarter og nettverksproblemer uten manuell inngripen.
Innebygd web-UI
Administrer jobber, inspiser utførelseshistorikk og utløs kjøringer fra et rent nettlesergrensesnitt uten å skrive crontab-filer for hånd.
REST API og webhooks
Opprett, oppdater og utløs jobber programmatisk fra CI-pipelines, skript eller eksterne systemer via et versjonert HTTP API.
Pluggbar eksekutorer
Kjør skallkommandoer, HTTP-forespørsler, gRPC-kall eller NATS-meldinger som planlagte jobber ved hjelp av de innebygde utfører-pluginene.
Innebygd lagringsmotor
BoltDB-støttet lagring leveres med binærfilen, noe som fjerner behovet for eksterne databaser som etcd, Consul eller PostgreSQL.
Klyngeklar arkitektur
Start som en enkelt node og skaler horisontalt ved å legge til flere servere og agenter etter hvert som arbeidsmengden din vokser.
Hvorfor kjøre Dkron på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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