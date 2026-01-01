Dkron er et åpen kildekode distribuert jobbplanleggingssystem skrevet i Go som erstatter tradisjonell cron med et feiltolerant, klyngemedvetent alternativ. I motsetning til enkeltverts-cron, bruker Dkron Raft-konsensusprotokollen og et sladderbasert medlemskapslag slik at jobber fortsetter å kjøre selv når individuelle noder feiler, noe som eliminerer det enkeltpunktet for feil som plager klassiske crontabs.

Selvhosting av Dkron på din egen VPS holder tidsplaner, utførelseshistorikk og jobblast under din kontroll, samtidig som det eksponerer et innebygd webgrensesnitt, REST API og HTTP/shell-utførere for å kjøre skript, webhooks og eksterne kommandoer. Den medfølgende lagringsmotoren fjerner behovet for en ekstern database, noe som gjør distribusjonen til en enkelt container med et vedvarende datavolum for Raft-tilstand og jobbhistorikk.